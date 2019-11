Do nového mýta je přihlášena polovina aut. Při jeho spuštění hrozí kolony, varuje dál CzechToll

Malí dopravci, kteří mají ve vozovém parku méně než deset aut, dosud zaregistrovali 37 tisíc automobilů, což je asi 12 procent z očekávaného počtu. Velcí dopravci přihlásili přes 197 tisíc vozidel, což je 128 procent z původně očekávaného počtu. Podle generálního ředitele CzechTollu Mateje Okáliho je to způsobeno tím, že někteří z malých dopravců začali využívat režim následného placení mýtného, který je vhodný především pro velké dopravní firmy. Podle něj to znamená méně administrativy a také menší náklady na provoz systému. Malí dopravci většinou využívají systém předběžných plateb. „Horší zprávou je, že stále zbývá zaregistrovat více než 200 tisíc automobilů,“ dodal Okáli.

CzechToll proto znovu varoval před tím, že od prosince, kdy začne nové mýto fungovat, hrozí zejména na hraničních přechodech vážné dopravní komplikace. Podle dopravního modelu, který společnost představila minulý týden, se na některých místech mohou tvořit kolony o délce až 40 kilometrů. CzechToll chce proto ve čtvrtek představit opatření, které by měly kolony zmírnit. Fronty lze očekávat zejména na obchodních místech u hranic, hlavně na benzínových pumpách. Dlouhé kolony se u hranic tvořily i při přechodu na nové mýto na Slovensku v roce 2010. Mýto tam má na starosti partner CzechTollu firma SkyToll.

Budoucí správce mýta také uvedl, že pokračuje v informační kampani v zahraničí. Podle průzkumu, který minulý týden provedla agentura IPSOS v Polsku, ví o povinnosti registrace do nového českého mýta 91 procent dotázaných dopravních firem. Přes 54 procent dotázaných však podle průzkumu počítá s přihlášením do systému až při své první cestě do Česka.

Velmi pomalu si dopravci také vyzvedávají nové palubní jednotky, dosud jich převzali necelých 130 tisíc. „Bohužel, musíme věnovat velké úsilí tomu, abychom i již zaregistrované dopravce přesvědčili, aby si novou palubní jednotku vyzvedli. Některé dopravce pak musíme upomínat o dodání potřebných chybějících dokladů k tomu, aby mohly být palubní jednotky odeslány,“ řekl mluvčí firmy Miroslav Beneš.

Registrace do nového systému začala 22. září. Přihlášení je možné prostřednictvím provozovatelů palivových karet, dále na 200 obchodních distribučních místech, na pobočkách Hospodářské komory nebo přes internet. Dopravci po zaevidování údajů o vozidle a firmě musí složit vratnou kauci za palubní jednotku 2468 korun. Při přihlašování na obchodních místech ji dostanou hned, při registraci přes internet v průměru do dvou až tří dnů.

Nový satelitní mýtný systém je nyní ve zkušebním provozu, podle CzechTollu dosud funguje bez problémů. Vše tak podle Beneše směřuje k zahájení provozu od 1. prosince.

Konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll zvítězilo v tendru na nový mýtný systém a jeho provozovatele loni. Uspělo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz. Proti tendru i platnosti mýtné smlouvy protestoval současný provozovatel Kapsch, který v soutěži neuspěl s původní nabídkou přes 13 miliard korun.

