WHO varuje: V dětských výživách je příliš cukru, vzniká na něm závislost

Dvě studie, které si nechala vypracovat Světová zdravotnická organizace, ukazují, že nápoje a potraviny určené pro nejmenší děti obsahují příliš mnoho cukrů a jsou často také chybně označeny, že jsou vhodné pro kojence mladší šesti měsíců.

WHO dlouhodobě doporučuje, aby byly děti kojeny po dobu prvního půl roku a nebyly přikrmovány. Firmy by neměly označovat a propagovat příkrmy pro kojence, jež jsou mladší šesti měsíců.

„Správná výživa v kojeneckém věku a raném dětství je klíčová pro zajištění optimálního růstu a vývoje dítěte. Přispívá k lepšímu zdraví v pozdějším životě, včetně prevence nadváhy, obezity a nemocí souvisejících se stravováním,“ zdůraznila regionální ředitelka WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakabová.

Organizace testovala 7 955 vzorků potravin a nápojů dostupných na evropském trhu (vybírala z 516 obchodů ve městech Vídeň, Budapešť, Sofie a Haifa). Ve všech městech byly na trhu výrobky, které jsou prodávány s označením, že jsou vhodné pro kojence mladší 6 měsíců. I když takové označení neodporuje legislativě EU, porušují ale doporučení WHO.

Potraviny dostupné v Rakousku, Maďarsku a Bulharsku obsahovaly v polovině případů 30 procent kalorií připadající na cukry. Čtyři z deseti výrobků pak měly obsah cukru vyšší než 40 procent. V Izraeli to bylo o něco méně. Do těchto výrobků je přidáván buď běžný rafinovaný cukr nebo jiná sladidla, případně jsou doslazovány „přírodně“ - například koncentráty z ovocných šťáv. Různé druhy příchutí a cukrů mohou pak podle WHO ovlivnit pozdější preference dětí v jídelníčku, tedy že budou vyžadovat více sladká jídla.

„U potravin pro nejmenší děti se očekává, že budou splňovat doporučení ohledně nutričního složení. Existují ale obavy, že mnoho výrobků obsahuje z tohoto hlediska příliš mnoho cukrů,“ vysvětlil João Breda z WHO. Přitom ovoce nebo zelenina, jež přirozeně obsahují cukry, jsou pro děti vhodné. Proto je vysoká úroveň cukrů ve výrobcích pro kojence a batolata důvodem pro znepokojení. Většina výrobců potravin pro nejmenší ignoruje doporučení zdravotnických odborníků, postěžovala si organizace.

