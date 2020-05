Další uvolnění. Od 11. května smějí dopravci obnovit mezinárodní spoje

Mezinárodní železniční a autobusová doprava bude moci znovu začít fungovat od 11. května. Uvolnění vládního opatření, které od 14. března cesty dopravců do zahraničí kvůli pandemii koronaviru zakazovalo, dnes schválila vláda.

„Uvolňujeme restrikce i v dopravě. Navrhnu vládě od 11. května zrušit zákaz provozování mezinárodní drážní a autobusové dopravy. Pro překročení hranice tak bude možné využívat také autobusy nebo vlaky, které dopravci vypraví,“ napsal dnes odpoledne ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Souhlasíte s uvolněním mezinárodní osobní dopravy? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Nyní platí zákaz mezinárodní dopravy pro všechny dopravce v mezinárodní silniční, železniční i vodní dopravě. Vztahuje se na přepravu cestujících, nákladní doprava může do zahraničí i teď.

České dráhy o situaci jednají s úřady, které si u nich dopravu objednávají, a s dopravními partnery ze zahraničí. Společnost totiž zajišťuje provoz mezinárodních linek pouze na českém území. Mluvčí dopravce Vanda Rajnochová upozornila na to, že klíčové budou pro rychlost obnovení linek podmínky mezinárodní dopravy nejen v Česku, ale i v okolních státech a také zájem cestujících.

Uvolňujeme restrikce i v dopravě. Navrhnu vládě od 11. května zrušit zákaz provozování mezinárodní drážní a autobusové dopravy. Pro překročení hranice tak bude možné využívat také autobusy nebo vlaky, které dopravci vypraví. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) May 4, 2020

RegioJet je podle mluvčího Aleše Ondrůje připraven obnovit své mezinárodní spoje téměř okamžitě. „Aktuálně nevidíme žádný důvod, proč by měla být stále zakázána přeshraniční pravidelná přeprava osob do zemí, jako je například Rakousko,“ uvedl. Uvolnění vládního opatření vnímá jako další krok k ekonomickému restartu země a cestování do zahraničí.

Také Leo Express je připraven v případě zájmu cestujících obnovit své linky do Polska a na Slovensko. Ty však zatím stále blokují opatření v sousedních státech, společnost proto doufá, že stát bude s těmito státy dále jednat o brzkém otevření jejich hranic.

Havlíček zatím nespecifikoval, za jakých podmínek by doprava do zahraničí měla fungovat. Vláda od předminulého týdne umožnila cesty do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo musí jít do dvoutýdenní karantény.