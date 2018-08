Další eskalace násilí: Izrael zasáhly desítky raket z Gazy, letectvo podniklo protiútok

Rakety dopadaly na území Izraele po celou noc. Jak uvedl brzy ráno na twitteru izraelský velvyslanec v Česku Daniel Meron, klid nastal maximálně na 20 minut v kuse. Většina z raket zasáhla otevřená prostranství. Systém Iron Dome, který zneškodňuje jen střely mířící do oblastí, kde žijí lidé, zničil 25 z raket, napsal list The Times of Israel.

Zasaženo nicméně bylo několik domů a továren. Část raket mířila ve středu večer na město Sderot, kde byli zraněni tři lidé. Dalších osm osob, které utrpěly šok, záchranáři ošetřili na místě, byly mezi nimi i dvě těhotné ženy, které začaly rodit. Celkem utrpělo na izraelské straně zranění nejméně sedm lidí.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo, že při izraelských útocích přišla o život 23letá těhotná žena a její roční dcera. Její manžel utrpěl zranění. Další obětí byl jeden z příslušníků Hamásu. Nejméně 12 osob utrpělo zranění. Izraelské úřady tyto informace zatím blíže nekomentovaly. Mluvčí izraelské armády Jonatan Konrikus pouze zdůraznil, že letectvo při útocích míří jen na vojenské pozice patřící Hamásu. Cílem náletů se tak staly mimo jiné odpalovací zařízení pro rakety, sklady zbraní či tunely.

Jak uvedl izraelský server Ynet s odvoláním na nejmenovaný vojenský zdroj, současná vyhrocená situace v oblasti může vést k mnohem rozsáhlejší armádní operaci. Zatím vojáci do regionu posílají posily a v případě, že to bude potřeba, jsou úřady připraveny evakuovat obyvatele žijící v blízkosti Pásma Gazy.

Hamás v Gaze vládne již více než deset let a Izrael i USA jej viní z toho, že vyvolává protiizraelské nepokoje a zneužívá civilistů pro vlastní snahu o narušení hranice. Hamás vedl s Izraelem už tři války.

Zatím poslední vlna násilností začala v regionu na konci března, kdy se začaly konat protesty Palestinců za právo vrátit se na území, která byla domovem jejich předků, ale dnes se nachází v Izraeli. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze za poslední čtyř měsíce Izraelci usmrtili 163 Palestinců, včetně nejméně 120 protestujících. Zahynul rovněž jeden izraelský voják. Izrael svůj postup obhajuje jako nezbytnou obranu hranice. Kvůli použití nepřiměřené síly vůči většinou neozbrojeným demonstrantům se stal terčem mezinárodní kritiky.

