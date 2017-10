Další agresivní ransomware. Bad Rabbit řádí v Rusku a na Ukrajině

Letošek je na útoky ransomwaru bohatý, čímž nám znovu významně připomněl, jak je důležité používat záplatovaný software a také zdravý rozum. V posledních dvou letech ransomware představuje dobrý byznys – „vydělal“ přes 25 milionů dolarů. V květnu začal ve velkém útočit škodlivý kód, jemuž bylo přisouzeno jméno WannaCry a který pravděpodobně pocházel ze Severní Koreje.

Další útok přišel koncem července a šlo o ransomware Petya. Ten zasáhl klíčová centra Ukrajiny, takže nefungovaly některé bankomaty, platební terminály na čerpacích stanicí nebo v metru, dále některé vládní počítače apod. O tomto útoku se spekuluje, že přišel z Ruska.

Bezpečnostní firma Kaspersky Lab dne 24. října zaznamenala další velký útok. Tentokrát začal řádit ransomware nazvaný Bad Rabbit. Podle zástupců firmy se prozatímní vlna útoků soustředila primárně na Rusko, postižena ale byla částečně opět také Ukrajina. Zasaženi byli jednotlivci, ale i organizace. Aby byly soubory odemčeny, musíte provést platbu ve výši 0,05 bitcoinu (zhruba 6 tisíc korun).

BadRabbit creates two scheduled tasks, named after the dragons from Game of Thrones. Also a reference to GrayWorm, the skin disease in GoT. pic.twitter.com/BfQxGrMwC0