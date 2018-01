Cizinců v Česku bylo poprvé přes půl milionu. Dvě pětiny jsou z Ukrajiny a ze Slovenska

Migrace se stala jedním z hlavních témat kampaně před druhým kolem prezidentských voleb. Do popředí ji staví hlavně současný prezident Miloš Zeman. V jeho předvolebním inzerátu, který zadali Zemanovi podporovatelé, je výzva ke stopnutí imigrantů.

Velkou část přistěhovalců v Česku tvoří podle statistik lidé z Evropské unie. V zemi na konci listopadu minulého roku pobývalo přes 111 500 Slováků, přes 20 300 Poláků, téměř 21 300 Němců, 12 400 Bulharů, více než 11 tisíc Rumunů, 4600 Italů, kolem 3800 Francouzů či 3600 Rakušanů a 5300 Britů. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra.

Největší skupinu cizinců v České republice představují Ukrajinci. Na konci listopadu jich mělo povolení k pobytu bezmála 118 tisíc. Lidí z Vietnamu žilo v Česku přes 59 700. Rusů bylo v zemi víc než 36 tisíc. V Česku pobývalo také téměř 8500 lidí ze Spojených států, kolem 3400 lidí ze zemí severní Afriky či 1300 občanů Sýrie.

Obyvatel v Česku přibývá. Zásluhu na tom mají hlavně cizinci

Víc než polovina lidí ze zahraničí, kteří v Česku legálně žijí, může v republice zůstat natrvalo. Na konci listopadu mělo povolení k trvalému pobytu 282 161 mužů a žen, tedy kolem 54 procent cizinců a cizinek.

Imigrantů v České republice každoročně přibývá. Loni od ledna do listopadu se jejich počet zvedl o víc než 27 700. Podle odborníků je migrace do Česka převážně ekonomická. Lidé přicházejí za prací a příznivými životními podmínkami, přivážejí s sebou i své rodiny. Experti upozorňují na to, že do budoucna bude Česko cizince potřebovat. Kvůli stárnutí společnosti totiž začne ubývat pracovních sil. Zaměstnavatelé si už teď stěžují na to, že za současné ekonomické konjunktury nemohou sehnat pracovníky. Usilují o získání zaměstnanců z ciziny.

Podle zprávy o nelegální migraci loni cizinecká policie zadržela bez řádných dokumentů v Česli celkem 4738 cizinců. Víc než čtyřem tisícovkám z nich povolení propadlo, tito lidé pocházeli většinou z Ukrajiny. Zadržených běženců pak bylo 172.

Počet cizinců v Česku Rok Počet Počet s povolením k trvalému pobytu 2007 392 087 158 018 2008 438 301 172 927 2009 433 305 181 161 2010 425 301 189 962 2011 430 137 190 058 2012 438 213 214 027 2013 441 536 238 904 2014 451 923 251 342 2015 467 562 261 553 2016 496 413 273 399 2017 524 132 282 161

Zdroj: statistiky ministerstva vnitra

