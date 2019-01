Chybí angličtináři, ale i tělocvikáři. Školám má rozvázat ruce novela

Vyřešit problém s nedostatkem učitelů by mohla novela zákona o pedagogických pracovnících, která by rozvázala zoufalým ředitelům škol ruce. „Odborníci z praxe“ bez pedagogické kvalifikace by mohli za katedru nejen na středních odborných školách, ale učit by mohli i všeobecně vzdělávací předměty na středních školách a na druhém stupni základních škol. Všichni takto přijatí učitelé by si museli doplnit pedagogickou kvalifikaci nejdéle do tří let.

Ministerstvo chce řešit velký nedostatek učitelů prakticky ve všech úrovních vzdělávání. Přilákat nové učitele jen motivací platů, které se budou z nízkého základu postupně zvyšovat, není patrně reálné.

Dlouhodobě nejvíce „nedostatkovou kategorií“ jsou učitelé 1. stupně základních škol, mateřských škol a pak učitelé anglického jazyka, fyziky, informatiky a matematiky. Problém je ale také s učiteli hudební výchovy, chemie, tělesné výchovy a německého jazyka. „V současnosti je nadpoloviční většina učitelů starších 45 let. V následujícím desetiletí učitelskou profesi opustí nejsilnější ročníky a výrazný pokles bude probíhat až do roku 2035,“ podotýká náměstek ministra školství Václav Pícl.

