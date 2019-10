Lepší než Švédsko. Česko dobře chrání soukromí svých obyvatel

Analytici zkoumali například úroveň ústavních práv, zda země používá na dokladech biometrické údaje a jak je chrání, jak se nakládá se sdílením osobních dat nebo třeba jak silnou má země ochranu svobody slova. Právě v této kolonce souhrnně nazvané Demokratická ochranná opatření dosáhlo Česko úrovně 2,6 bodu z pěti možných - nejvíce v ní tedy kulhá.

V celkovém hodnocení 47 zemí dosáhla Česká republika tří bodů, přičemž vítězné Irsko mělo 3,2 bodu z pěti možných. Comparitech ve vybraných oblastech zkoumala existenci legislativy a také, zda byly případy jejího porušování nebo kauzy, jež by odhalily slabiny systému.

V nejhůře hodnocené oblasti demokratické ochrany poškozuje zemi podle tvůrců studie úroveň vlastnictví médií, respektive kumulování více médií pod jednu soukromou vlastnickou strukturu, a také verbální útoky na novináře z nejvyšších politických míst. Konečné skóre v této oblasti bylo 2,6 bodu.

Naopak nejlepší hodnocení, které Česku pomohlo dosáhnout třetí příčky, byla s bodovým hodnocením 3,4 kategorie dozoru nad zaměstnanci na pracovišti. Tvůrci studie ocenili český zákoník práce, který nedovoluje zaměstnavatelům bezdůvodně šmírovat e-maily či telefony.

Celkově Comparitech konstatuje, že žádná ze sledovaných zemí není důsledná v ochraně soukromí svých občanů. I když podle ní v EU pomáhá obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), některým zemím to nebrání uzavřít dohody, které zasahují do soukromí obyvatel prostřednictvím sdílení dat s jinými zeměmi. Evropa má však velmi daleko do „států dozoru“, za něž studie označuje zejména Čínu a Rusko.

