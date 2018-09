Česko spustilo projekt na přijímání kvalifikovaných Indů. Může jich přijít až 500 ročně

Do Česka může přijít pracovat 500 vysoce kvalifikovaných občanů Indie. Režim je připraven, firmy se do projektu budou moci hlásit od 1. října. Oznámila to Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, která proces spolu s vládou, ministerstvy a dalšími zaměstnavatelskými svazy připravila.