Česko nevyschne, lidé ale musí udržet vodu v krajině. Potřebujeme mokřady a nádrže, tvrdí analytik

Podle Havla spadne nad Českem ročně kolem 55 až 60 miliard metrů krychlových srážek, spotřeba vody je do 1,5 miliardy metrů krychlových. Lidé se ale musí naučit spadanou vodu udržet v krajině. „Zemědělské pole dokáže udržet 8,5 miliardy metrů kubických, ale naše pole ve skutečnosti udrží mnohem méně. Potřebujeme nádrže, ale ještě více mokřady,“ uvedl Havel.

Šetřením vody v domácnostech se podle Havla získají maximálně dvě procenta spotřeby vody ročně. „Česko má momentálně nejnižší spotřebu vody na den v celé Evropské unii, možná i ve světě. Můžeme se méně sprchovat, ale prioritou nejsou domácnosti, ale pole a lesy,“ upozornil.

Řešením podle něj je přerušit dlouhé půdní bloky zabírající stovky hektarů se stejnou plodinu a vytvořit pestřejší krajinu. Dále navrhuje zkrátit dotace pro velké podniky. „V budoucnu se to stane, velcí zemědělci by se na to měli připravit. Česko ale o ty dotace nepřijde, jen je musí využít pro venkov, krajinu, zdroje pitné vody a lepší kvalitu půdy,“ dodal.

EU chce omezit platby zemědělcům maximální hranicí 100.000 eur na jednu farmu. Toto takzvané zastropování plateb se Česku nelíbí, především kvůli struktuře českého zemědělství, kterému dominují na evropské poměry velké farmy.

Přečtěte si také: S vodou umíme zacházet, ale jen doma

Vyschnutí zažily loni například Mnichovice. Jejich spotřeba se pohybovala do 200 metrů krychlových denně, po příchodu sucha se zvýšila až na 350 a zdroje vody vyschly. „Upozorňovali jsme na to, nemělo se zalévat, ale najednou 28. května v osm hodin večer z kohoutků přestala téct voda,“ řekla starostka Mnichovic Petra Pecková.

Obce dlouho nemohla sehnat zásoby. Podle Peckové nepomohly vodohospodářské společnosti, které daly přednost dlouhodobým zákazníkům. „Nepůjčila nám nic ani Správa státních hmotných rezerv. Museli bychom všechno zaplatit, protože se na nás údajně nevztahoval krizový stav,“ doplnila. Obyvatelé pak začali vodou šetřit a pořizovali si velké nádrže na dešťovou vodu.

Dále čtěte: