Češka v New Yorku: Nezaměstnanost dosáhne až 30 procent

Ani USA se nevyhýbá nedostatek toaletního papíru, obchody omezují nákupy, říká v rozhovoru pro Euro.cz Češka žijící v New Yorku.

Na první pohled není Ly Dang Le úplně typickou Češkou, ale v České republice vyrostla, vystudovala a mimo jiné je spolumajitelkou populární pražské restaurace Public Chilli. Působila na Ministerstvu životního prostředí či v zastoupení Libereckého kraje při EU, aktuálně pracuje jako asistentka europoslance Jana Zahradila v Bruselu.

V New Yorku, kde žije její přítel, tráví Ly Le téměř třetinu roku. V městě, o kterém se ještě nedávno říkalo, že nikdy nespí, čerpá energii a inspiraci. Právě zde ji před pár týdny zastihla pandemie koronaviru. „Bohužel, New York je nejhustěji obydleným územím v USA a virus má tendenci se šířit právě v takových místech,“ říká Ly Dang Le v rozhovoru pro Euro.cz.

Jaká je aktuální situace v USA v otázce pandemie koronaviru? Byla země na takovou situaci připravena?

Absolutně ne. Dennodenně je to vidět na nedostatku zdravotnických potřeb, nedostatku nemocničních lůžek a o infekčních lůžkách JIP ani nemluvím. V Central Parku, kousek, od bytu, kde bydlíme, vyrostly stany, které slouží jako mobilní nemocnice s kapacitou téměř sta lůžek.

Postupně sem převáží pacienty z nemocnice Mount Saint, která je jednou z největších nemocnic v celých státech. Vzhledem k celkové nedostatečné kapacitě lůžek podobných stanů přibývá po celém městě.

Která oblast Spojených států je virem nejvíce postižena?

Z logických důvodů je nejvíc postižený New York City. Je to největší a nejhustěji obydlené město v USA, a virus má tendenci se šířit právě v takových místech. Je to také populární destinace pro turisty, takže se „jednoduše“ stalo epicentrem. Virus se z města dostává do předměstí a pak do venkovských oblastí.

Když se podíváte na statistiky v USA, tak uvidíte další epicentrum v Louisianě. Tamní počet případů roste velice rychle, za jeden den tam stoupne počet infikovaných o 30 procent. Mezi odborníky roste podezření, že šíření virusu bylo urychleno v Louisaně kvůli místním oslavám Mardi Gras, které trvaly celý týden a vyvrcholily na konci února. Statisticky New Orleans v Lousianě má nejvyšší počet úmrtí na obyvatele než kterýkoliv jiný okres v USA.

Jak situaci zvládá americký zdravotnický systém? Lze situaci přirovnat k Itálii či Španělsku?

Ještě před pár týdny bych řekla, že to není tak hrozné, ale když jsem viděla nemocniční stany v parku, tak to bylo celkem probuzení do reality. Vybavily se mi právě zprávy z Itálie a Španělska, kde mají lůžka ve stanech, nestíhají nápor, chybí jim personál a zdravotnické materiály. Situace v NYC je momentálně velice podobná. Lékaři, sestry a další zaměstnanci zdravotnických nařízení jsou vyčerpaní, některé nemocnice musejí používat jeden ventilátor na dva pacienty.

Prezident Trump podepsal takzvaný Defense Production Act, což je zákon o obranné výrobě, který umožňuje vládě nařídit privátním společnostem výrobu produktů nezbytnou pro zajištění bezpečnosti USA, jako jsou právě tolik potřebné a chybějící ventilátory. Tento zákon pochází z období studené války, a byl inspirovaný zákony z dob druhé světové války, kdy například společnost Ford Motor přešla na výrobu tanků.

V aktuálním případě to znamená, že firma General Motors musí přijmout federální smlouvy na ventilátory a musí je začít vyrábět. Otázkou je, jak moc rychle dokáže firma, která běžně vyrábí auta, technicky přizpůsobit své výrobní linky na výrobu zdravotnických ventilátorů. To je jako, kdyby Škoda začala v Mladé Boleslavi vyrábět ventilátory – nějakou dobu by to trvalo, rozhodně by to nebylo realizovatelné ze dne na den.

Jak moc se změnil život v New Yorku po nástupu pandemie?

Zavřely se školy, divadla, muzea, restaurace, bary a většina obchodů. Ulice jsou takřka úplně prázdné. I když o víkendu, když bylo hezky a chtěla jsem si jít zaběhat do Central Parku, bylo tam tak přeplněno, že jsem radši odešla domů. Newyorčané rozhodně nepanikaří, ale určitě zpozornili, už konečně vidím i lidi s rouškami.

Zareagovali politici dostatečně razantně? Jak je v USA omezen pohyb – co můžete, co už ne?

Věřím, že jak na federální, státní tak i lokální úrovni všichni dělají, co můžou, ale rozhodně si umím představit razantnější a rychlejší postup. Například newyorské školy se uzavřely k 18. březnu, ale to ve státu New York už bylo přes 2300 potvrzených případů.

Newyorský guvernér Andrew Cuomo nařídil všem zaměstnancům, kteří nejsou klíčoví pro běh státu, aby zůstali doma od 22. března, ale to už bylo infikovaných v New Yorku přes patnáct tisíc! Většina států v současnosti přikazuje lidem, aby zůstali doma, ale neexistuje celoamerický přístup. Mezitím, co je v Kalifornii vyhlášená karanténa, v New Yorku jde spíše o doporučení. Povinnost nosit roušky tu třeba nezavedli.

Vnímají lidé omezení jako potřebné, nebo přehnaně silné? Nabízí se přirovnání k situaci po 11. září…

Já osobně to vnímám jako slabé a opožděné, ale bohužel jsem jedna z mála. 11. září ani hurikán Irene jsem tu naštěstí nezažila, ale myslím, že právě tyto otřesné události přispěly k tomu, že jsou Newyorčané uvolněnější a mají proto laxnější přístup než třeba lidé v Česku. Takovéto to „zvládli jsme horší, tohle je nic“.

Došlo k vykupování obchodů jako v Evropě? Čeho je největší nedostatek?

Doma máme zásoby jídla i léků, ale není to větší množství než obvykle. Naopak místo vykupování obchodů se snažíme objednávat jídlo z restaurací, které doručují domů, abychom je alespoň nějak podpořili. V obchodech bývá o něco delší fronta než obvykle, ale není to tak, že by byly prázdné regály a police.

Co nelze jednoduše sehnat, je toaletní papír. To je zřejmě nějaký globální fenomén, který se stále snažím pochopit. Obchody proto omezily počet toaletních papírů, který si každý může koupit. Také jsem se dočetla, že lidé, co pili alkohol, měli větší šanci přežít španělskou chřipku, takže se tím řídím a mám celkem slušnou zásobu alkoholu (smích).

Jaké ekonomické škody může koronavirová epidemie v USA způsobit? Věří Američané, že situaci po zdravotnické a ekonomické stránce zvládnou?

Ekonomické škody jsou viditelné již teď. Během jediného týdne přišlo o práci přes tři miliony Američanů, další týden toto číslo již přerostlo přes šest milionů lidí. A je zřejmé, že se bude dál zvyšovat. Počet nezaměstnaných roste mnohem rychleji než během finanční krize v roce 2008.

Federální rezervní systém (Fed) předpokládá, že nezaměstnanost dosáhne až 30procentní úrovně. I proto Fed snížil svou referenční úrokovou sazbu téměř na nulu a zavedl řadu dalších programů zaměřených na podporu ekonomiky.

Prezident Trump podepsal záchranný balíček v objemu 2,2 bilionu dolarů. Tyto peníze zamíří do rodin, malých podniků, zdravotnických zařízeních a na podporu nezaměstnanosti. Balíček je progresivní a cílí mimo jiné na lidi s nízkým a střední příjmem, což je dost překvapující vzhledem k tomu, že tato opatření navrhl právě republikány kontrolovaný Senát.