Čeští turisté jsou konzervativní. Stejně jako před deseti lety vyráží velká většina z nich v létě za mořem do Chorvatska. To loni navštívilo 828 tisíc Čechů, o 13 procent více než před deseti lety. Pozice Chorvatska jako nejoblíbenější destinace tak zůstává už léta neotřesitelná. Vyplývá to z nejnovějšího srovnání trendů v turistice za posledních deset, které provedly agentury CzechTurism a společnost MindBridge.

Také na dalších pozicích se toho příliš nezměnilo. Stejně jako v minulé dekádě následuje za Chorvatskem i dnes Slovensko a Itálie, na čtvrté místo se však vyhouplo Rakousko, které se tak dostalo před páté Řecko.

Kam jezdíme (v tisících)

destinace 2006 2016 Chorvatsko 732 828 Slovensko 565 555 Itálie 470 552 Rakousko 248 373 Řecko 296 265 Maďarsko 63 183 Španělsko 153 182 Turecko 88 162 Francie 122 139 Egypt 229 117 Německo 120 113 Bulharsko 63 96 Tunisko 182 77

K jednomu znatelnému výkyvu v turistických zvyklostech Čechů však přeci jenom došlo. Za skokana desetiletí lze bez nadsázky nazvat Maďarsko. S Chorvatskem se sice s 183 tisíci českými turisty v loňském roce ani zdaleka nemůže srovnávat, během let 2006 až 2016 však zaznamenalo nárůst návštěvnosti o 290 procent. To je absolutně nejvíce ze všech cílových destinací.

V Evropě hrozbu terorismu nevnímáme, jinde ano

Zajímavý je také vývoj u zemí, které si u Čechů nejvíce pohoršily. Těmi jsou Egypt a Tunisko a ztráta obliby souvisí především s hrozbou teroristických útoků. Riziko si však Češi vůbec nepřipouštějí v destinacích, jako je Paříž nebo Londýn, které se rovněž v poslední době staly dějištěm násilných událostí.

„Útoky v Evropě jsou vnímány jako útoky na domácí obyvatelstvo, kdežto v Egyptě či Tunisku to Češi vnímají jako útok na turisty,“ vysvětluje Ladislav Klika ze společnosti MindBridge. Obě destinace na rozdíl od evropských metropolí navíc Češi navštěvují s celými rodinami, a riziko proto vnímají o to více citlivěji.

Vedle hrozby terorismu měl největší vliv na chování českých turistů také rozvoj technologií. Stále více lidí si rezervuje ubytování přes internet, a roste tak podíl individuálně naplánované dovolené na úkor cestovních kanceláří. Vedle platforem zprostředkovávajících ubytování, jako je Airbnb, mají velký vliv i slevové portály. Ty k nákupu dovolené využila už téměř polovina Čechů, 46 procent z nich pak přiznalo, že díky Slevomatu a spol. jezdí na dovolenou častěji a navíc i v případě, kdy ji předem neplánovali.

Zajímavé přitom je, že je využívají především movitější lidé z větších měst. „Platí, že čím vyšší příjmy tím častěji cestuji, a pokud už někam jedu, tak proč bych se nepodíval na slevový portál a nezkusil to získat levněji,“ vysvětlil Klika.