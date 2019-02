Celníci zadrželi v letadlech z Číny tři tuny látky, ze které se vyrábí amfetaminy

Podezřelá látka se do Česka dostala ve dvou stejně velkých zásilkách po 1,5 tuny. Zda byla určena přímo pro český drogový trh, nebo měla putovat dál do jiné země, zatím nechtěla Kurková říci. Podle webu Novinky.cz jde o látku methyl-glycidát, a z takového množství této chemikálie by se daly vyrobit drogy za miliardu korun.

Objem nalezené látky je podle celníků mimořádný. Před několika lety například Europol (Evropský policejní úřad) informoval o rozbití mezinárodní sítě překupníků látek pro výrobu syntetických drog. Tehdy úřady zadržely v Rumunsku, Rakousku a Nizozemsku přes 400 kilogramů methyl-glycidátu a 600 kilogramů další látky, která se používá pro výrobu extáze. I tehdy byla podle vyšetřovatelů jedním z klíčových bodů překupnické sítě Čína.

Právě Čína, nebo také Indie jsou podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka častým zdrojem nových látek pro výrobu drog, nebo přímo nových drog. „Imitují svou strukturou a účinky nelegální drogy,“ řekl Mravčík. Jsou to například látky podobné amfetaminům či uměle vytvořené kanabinoidy a opioidy, tedy drogy napodobující látky získávané z konopí a makovic. Na rozdíl třeba od hašiše nebo heroinu ale tyto nové látky často ještě nejsou na seznamech zakázaných látek, čehož překupníci využívají k obcházení protidrogových zákonů. Postupně se však i tyto chemikálie podle Mravčíka dostávají pod mezinárodní a národní kontrolu.

Amfetamin, slangově známý jako speed, patří k podobnému typu syntetických drog jako metamfetamin, pro který se v Česku užívá název pervitin. Amfetamin se ale na tuzemském trhu kvůli dominantnímu postavení pervitinu příliš neobjevuje. V jiných evropských zemích je naproti tomu amfetamin druhou nejpopulárnější drogou po marihuaně a představuje jednu z nejproblematičtějších syntetických drog. Vyrábí se zejména v Belgii, Nizozemsku, Polsku a Německu.

