Bývalý šéf Volkswagenu Winterkorn byl v USA obviněn kvůli emisím

Americká prokuratura obvinila Winterkorna ze zločinného spolčení, které mělo za cíl utajit před úřady podvod s měřením emisí.

Skandál propukl v září 2015, kdy americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) firmu obvinila, že do aut s naftovým motorem instalovala software umožňující při testování emisí skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Volkswagen pak přiznal, že v celém světě takovým softwarem opatřil asi 11 milionů naftových aut, mimo jiné i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

Winterkorn odstoupil z funkce krátce poté, co informace kolem manipulace s měřením emisí vypluly na povrch.

Obvinění bývalého ředitele Winterkorna bylo podáno už v březnu, soud jej ale podle agentury Reuters zpřístupnil až dnes. Podle agentury AFP je mezi obviněnými i pět bývalých manažerů.

Neprodejný mercedes: podnikatelka chce zpátky peníze za toxický diesel

Podle amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse obvinění dokazuje fakt, že „schéma obcházení zákonných požadavků sahalo až na samotný vrchol“ německé firmy.

Mluvčí detroitské prokuratury uvedla, že Winterkorn není ve vazbě. Podrobnosti o místě jeho pobytu nejsou známy.

USA již vloni vydaly mezinárodní zatykače na pětici bývalých předních pracovníků firmy kvůli obvinění ze zločinného spolčení a porušování amerických předpisů o ochraně životního prostředí. Podle německých médií však není pravděpodobné, že by německé úřady obviněné do USA vydaly. Podle ústavy mohou být němečtí občané vydáni pouze do jiných zemí Evropské unie nebo mezinárodnímu soudu. Zatčení a vydání však riskují v případě, že opustí Německo.

Hnědé odbory: německé automobilky se obávají extremistů v závodních radách

Dále čtěte: