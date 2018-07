Družstvo Svatopluk podá stížnost k Ústavnímu soudu. Babiš se chce stát zprostředkovatelem

Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu (NS) zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.

„Není to úplně jednoduchá věc stížnost k Ústavnímu soudu, pokusíme se, aby byla co nejlepší, aby měla nějakou šanci na úspěch,“ řekl za družstvo Martin Junek. Na základě stížnosti může ústavní soud odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů. Je to sice výjimečné opatření, přesto letos Ústavní soud rozhodl o odkladu nejméně v 16 kauzách různého charakteru. Ústavní soud se zatím nechtěl k možnému postupu vyjadřovat, podle mluvčí soudu žádnou stížnost v souvislosti s vystěhováním lidí z Horoměřic neobdržel.

Družstvo Svatopluk Družstvo založila část poškozených klientů H-Systemu v říjnu 1997 s cílem pokračovat ve výstavbě domů i za cenu dalších investic. Tehdejší konkurzní správce H-Systemu Karel Kudláček jim to za určitých podmínek povolil. Jeho nástupce Monsport ale později vyzval obyvatele domů, aby nemovitosti vyklidili a umožnili jejich prodej. Členové družstva s ním od roku 2000 vedou soudní spory, aby se vystěhovat nemuseli. V minulosti soudy žalobu správce zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS nyní dospěl k opačnému závěru. Podle NS jsou nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné. Družstvo pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku. NS konstatoval, že družstvo šlo do rizika, když pro to nemělo souhlas konkurzního soudu.

Lidé, kterých se rozhodnutí NS týká, si domy po krachu firmy H-System sami dostavěli a nechtějí je vyklidit. Tvoří ale jen část poškozených z kauzy H-System a podle NS má konkurzní správce Josef Monsport právo zpeněžit domy ve prospěch všech věřitelů. Babiš se dnes s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem postupně setkal s Monsportem a představiteli družstva. „Obě strany mají finanční představy, které jsou dost vzdálené. Ptali jsme se, co pro ně můžeme udělat, v tuto chvíli nás požádali o mediaci. Pan Monsport souhlasil a měli bychom se všichni sejít asi v pondělí,“ uvedl Babiš.

Monsport i představitelé družstva účast Babiše vítají. „My měli v minulosti vždy problém s ním (konkurzním správcem Monsportem) komunikovat, protože jeho zastupovali advokáti, a ti s námi jednat nechtěli,“ řekl Junek. „Zejména ze strany pana ministra jsem viděl, že zcela souhlasí s mojí argumentací, že jinak to nejde, pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ uvedl po schůzce Monsport.

Lidé, kteří se mají vystěhovat, by mohli získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace až 51 150 korun. „Peníze by mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu,“ uvedla kandidátka na ministryni Jana Maláčová (ČSSD). Kraj chystá materiál, který by měl zahrnovat možné řešení v podobě finanční pomoci, řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Starosta Horoměřic Zdeněk Babka (ODS) oznámil, že dostal nabídku od soukromého podnikatele, který by lidem poskytl osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem. Podle obyvatel domů je to hezké gesto, stěhovat se ale nechtějí.

Družstvo Svatopluk si mohlo před časem domy i s pozemky podle konkurzního správce odkoupit za 140 milionů korun. Na jednu z 56 rodin, kterých se to týká, by tak připadalo doplatit 2,5 milionu. Znalecký posudek před lety ocenil osm domů včetně velkých pozemků v Horoměřicích na 230 milionů, z toho hodnota dostavby činila 90 milionů, řekl Monsport. Družstvo ale podle něj nabídlo jen 20 milionů, což věřitelský výbor tehdy jednohlasně odmítl. O dnešních cenách odmítl správce spekulovat.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.