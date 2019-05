Bundeswehr se otevírá náboženství, naverbuje imámy a rabíny

Von der Leyenová oznámila náborový plán již v dubnu, narazila ale na legislativní problémy, zejména v případě muslimských duchovních. Vláda totiž uznává Centrální radu Židů v Německu podobně jako protestantskou či katolickou církev, adekvátní dohody se zástupci islámu však chybí. Ministerstvo obrany tak bude muset jednat s menšími organizacemi, což celý proces prodlouží, uvedl web Deutsche Welle.

Na problém chybějících muslimských kaplanů upozornil již v roce 2018 úřadující ředitel Institutu islámské teologie Osnabrücké univerzity Ralf Ceylan. „Armádní kaplany potřebujeme stejně jako trénované muslimské duchovní v nemocnicích, u policie a ve vězeních,“ řekl Ceylan. Na rozdíl od imámů v bundeswehru rabíni již v minulosti sloužili, například během první světové války působil v německé císařské armádě známý teolog Leo Baeck. Von der Leyenová chce na tuto „dlouhou tradici“ navázat.

K přijetí rabínů do armády vyzvala v únoru Centrální rada Židů. „Sedmdesát let po skončení druhé světové války je čas znovu zřídit židovské kaplanství v bundeswehru,“ napsal předseda rady Josef Schuster v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schuster dodal, že dekády po válce bylo pro německé Židy nepředstavitelné narukovat do armády, ale doba se změnila.

Uchazeči o kaplanský post budou muset být německými občany a zároveň musí teologická studia absolvovat v Německu. Tato podmínka je součástí vládních snah o větší integraci muslimské komunity. Téměř 90 procent imámů působících v Německu totiž získalo své vzdělání v zahraničí, často pak neznají řeč ani místní kulturu či vzdělávací systém. I proto má jedna z vládních iniciativ pomoci vychovávat místní imámy.

Německá armáda se dlouhodobě potýká s nedostatkem rekrutů. Opakovaně se objevují snahy verbování cizích státních příslušníků. Naposledy o tom hovořil generální inspektor bundeswehru Eberhard Zorn, podle něhož by se nábor měl týkat zejména lékařů a IT specialistů. V dubnu na toto téma jednal s von der Leyenovou ministr obrany Lubomír Metnar. „Vůbec to není téma. Divili se, jestliže je to vůbec téma v České republice. Nemají tento záměr, nechtějí to,“ řekl ministr čtk.

