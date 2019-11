Brněnská divadla uspěla ve sporu s Dukou. Vírou a tolerancí kardinála nemůže otřást umělecké dílo, vzkázal soud

Kardinál Dominik Duka Autor: čtk

Brněnská divadla se nemusejí omlouvat kardinálovi Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, chtěli omluvu po Centru experimentálního divadla (CED) a Národním divadle Brno, a to za zásah do svých osobnostních práv. Zamítavý rozsudek městského soudu je pravomocný, dnes ho potvrdil Krajský soud v Brně. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu.