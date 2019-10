Brexit podle Trumpa: chlorované kuře a hovězí plné hormonů

Přijetí dohody s USA by mohlo ztížit dosažení dohody o volném obchodu s EU. Potenciálně by to mohlo vést i k zavedení tvrdé hranice s Irskem, varovalo britské ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a venkov (DEFRA) v interní zprávě, která unikla do médií.

Britští úředníci se obávají, že v případě přijetí dohody o volném obchodu mezi Velkou Británii a Spojenými státy, kterou prosazují Boris Johnson a Donald Trump, dojde ke zvolnění dosavadních veterinárních předpisů, které diktuje Evropská unie. Ty zapovídají používání růstových hormonů v krmivech pro skot, stejně jako ošetření kuřecího masa slabým chlorovým roztokem.

Trump má tlačit na ostrovní království, aby své veterinární předpisy zmírnilo a pustilo na svůj trh maso ze Spojených států. To by také mohlo znamenat komplikaci při vyjednávání o nové obchodní dohodě s Evropskou unií. „Souhlas s americkými požadavky by mohl vážně ohrozit naši schopnost vyjednat dohodu s EU,“ píše se ve zprávě, kterou zveřejnil web Unearthed, jenž patří neziskové organizaci Greenpeace.

Rozkol ve vládě

S americkými požadavky souhlasí britské ministerstvo obchodu. Ministerstvo životního prostředí naopak varuje před tím, že takový postup by snížil u zahraničních odběratelů důvěru v britské produkty. Mohlo by dokonce dojít i k vytvoření tvrdé hranice s Irskem, aby se takové maso nedostalo na trh Evropské unie.

Labouristický stínový ministr pro brexit Barry Gardiner dodal, že americké předpisy mají nižší standardy například také pro množství potkaního trusu v zázvoru. Jejich přijetí by v konečném důsledku mohlo vést ke ztrátě pracovních míst v britském zemědělském a potravinářském sektoru. Samotné ministerstvo DEFRA nechtělo komentovat uniklé interní dokumenty. Mluvčí úřadu pouze sdělil, že Spojené království je lídrem v oblasti ochrany a chovu zvířat. V této praxi bude pokračovat i po brexitu.

Johnsonovu snahu uzavřít dohodu s Bílým domem kritizoval i šéf labouristů Jeremy Corbyn. Opozice se snaží zabránit odchodu země z EU bez dohody. Přijetí britsko-americké dohody by fakticky znamenalo brexit podle Trumpa, varoval Corbyn.

