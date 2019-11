Bořislavka Centrum získalo v prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a tři nominace

Slavnostní vyhlášení vítězů jedné z nejuznávanějších cen v oboru nemovitostí se konalo dne 24. října v Londýně v hotelu The Park Line. Projekt Bořislavka Centrum zároveň získal tři nominace za Evropu a bude soutěžit ve světové soutěži World’s Best s regionálními výherci z Asie, Tichomoří, Afriky Ameriky a Arábie. Jmenovitě se jedná o nominace v kategoriích Office Development Europe, Mixed-use Architecture Europe a Office Architecture Europe.

„Ocenění International Property Awards jsou udělována profesionálům z oblasti rezidenčních a komerčních projektů z celého světa již od roku 1993. Ceny jsou rozděleny do regionů pokrývajících Afriku, Asii a Tichomoří, Arábii, Kanadu, Karibik, Střední a Jižní Ameriku, Evropu, Spojené království a USA,” vysvětluje Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate a.s. A dodává: “ Stojíte-li u zrodu projektu, který neměl na prvopočátku jednoduchý start a rok po zahájení jeho výstavby obdržíte pozvání do Londýna na slavnostní galavečer European Property Awards v rámci něhož Bořislavka Centrum získá čtyři regionální ceny v prestižní soutěži, je to fantastické uznání a motivace pro celý realizační tým.“ Krom již získaných čtyř ocenění za region Česká republika bylo Bořislavka Centrum nominováno do třech soutěžních kategorií za Evropský region do mezinárodní soutěže World’s Best. Zde bude stát proti nejlepšímu světovému výběru.

O BOŘISLAVKA CENTRU

BOŘISLAVKA CENTRUM je kancelářský a obchodní komplex, které realizuje společnost KKCG Real Estate na Evropské třídě v prestižní lokalitě Prahy 6. Nabídne unikátní mix odpočinkových zón, zeleně, společenských a obchodních prostor v koexistenci s inspirativními kancelářemi nejvyššího standardu. Zhruba během dvou let vyrostou nad stanicí metra Bořislavka čtyři originální budovy ve tvaru krystalů. Architektonické řešení vzešlo z mezinárodní soutěže, ve které uspěli domácí autoři projektu: Aulík Fišer architekti. Po dokončení projektu, které je předběžně plánováno na první kvartál 2021, nabídne BOŘISLAVKA CENTRUM celkem 24.000 m2 kancelářských ploch a 9.000 m2 obchodů včetně supermarketu a dalších přibližně 60 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby, které v této lokalitě zcela chybí.