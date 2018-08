„Letadlo bylo ve 2:00 vytaženo. Čekáme, až si technici společnosti Travel Service rozhodnou, jestli je provozuschopné nebo ne,“ uvedla Hana Šmejkalová, ředitelka společnosti East Bohemian Airport (EBA), která letiště provozuje.

Letoun patří americké letecké společnosti Swift Air, která létá pod značkou Smart Wings, jež patří pod Travel Service. Odlétalo na charterový let do řeckého Heraklionu. Travel Service zajistil pro cestující přepravu autobusy do Prahy, odkud pokračovali na cestě na dovolenou.

„Policisté na místě provedli dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu v dechu u obou pilotů, ta byla negativní, stejně jako test na přítomnost omamných a psychotropních látek,“ uvedla mluvčí pardubické policie Markéta Janovská.

Příčiny nehody zatím nejsou jasné. Bude se jimi zabývat Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

