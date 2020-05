Běžný jev v Česku? Krabička Paralenu na tři dny

Paralen, Acylpyrin nebo třeba Ibuprofen jsou v Česku volně dostupnými léky. Lidé jimi často řeší běžné choroby, které za jejich pomoci přecházejí, aniž by vyhledali pomoc lékaře, případně se jimi zbytečně předzásobují, jak ukazuje i současná situace. Ve Francii už nic podobného možné není. Od poloviny ledna 2020 tu platí zákaz samoobslužného prodeje léků s obsahem paracetamolu.

Asi málokterá česká domácnost nemá ve své lékárničce alespoň pár platíček Paralenu či Ibalginu pro „strýčka příhodu“.

Jsou však i tací, kteří mají do zásoby nakoupeno větší množství těchto léků a bílé či růžové pilulky „zobou“ pravidelně, případně se jimi dopují v kuse i celé měsíce, aniž by s neduhem, který jimi „léčí“, zašli k lékaři. V některých lékárnách může chování podobně nezodpovědných lidí zapříčinit třeba i výpadek léků s paracetamolem či jinou účinnou látkou, který může ublížit těm, již je opravdu potřebují.

Ve Francii už se nic podobného stát nemůže. Od půlky letošního ledna tam totiž platí zákaz samoobslužného prodeje léků s obsahem paracetamolu. Důvodem je kromě nesmyslného hromadění léků i podezření, že jeho neodborné užívání často vede k hepatitidě či až transplantaci jater z důvodu lékového poškození.

Když lékárník řekne dost

Ani ve Francii zatím ale lidé nemusí pro léky s obsahem paracetamolu k lékaři. Může jim je prodat pouze lékárník, který jich neposkytne větší než skutečně potřebné množství s upozorněním, že samoléčba se nemá prodlužovat v případě horečky na více než 3 dny.

Podle farmaceutky a specialistky na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimákové při předávkování paracetamolem skutečně hrozí závažné poškození jaterní tkáně až akutní selhání jater. „Proto není vhodné překračovat doporučené dávkování paracetamolu a užívat jej při nemocích jater jako třeba je infekční žloutenka,“ uvedla pro Euro.cz odbornice s tím, že omezení volného prodeje ve Francii chápe. Zda by však podobné opatření mělo být zavedeno i u nás, si jistá není. Pokud by se o něm uvažovalo, byla by podle ní nutná podrobná analýza situace v tuzemsku.

„Je třeba vědět, jak hodně se aktuálně v Česku paracetamol nakupuje, kdo jej kupuje a jak běžně se užívá v nesprávné indikaci anebo dávkování, jak běžné a jak závažné jsou nežádoucí účinky. Zákaz volného prodeje by totiž skoro jistě nepřinesl jenom snížení užívání paracetamolu, ale došlo by skoro jistě k navýšení užívání dalších analgetik a je nejisté, s jakými důsledky,“ nastínila možné nežádoucí efekty podobného opatření Slimáková. Dodala, že není zastáncem restrikcí bez komplexnějšího řešení situace.

Otázkou tedy je, zda je problém v samotném paracetamolu, či spíše v nadužívání nejrůznějších léků. O něm mluví například farmaceut Richard Pfleger.

Krabička na tři dny

„Lidé je (různé léky potlačující bolest, pozn. red.) prostě berou jako součást života. Něco trochu bolí, tak tabletku. Máme v lékárně pacienty, kteří mají krabičku Paralenu či Ibalginu na tři až čtyři dny,“ uvedl pro Euro.cz. Dodal, že u Paralenu i podobných léků se tak jako tak nyní kvůli epidemii koronaviru čeká velký výpadek, neboť hlavními výrobci surovin jsou Indie a Čína. „Státy úplně podcenily důležitost těchto surovin jako strategického materiálu a nemají následný plán, třeba polovýrobu nebo už předem odzkoušenou výrobu na úrovni akademických institucí,“ nastiňuje ideální scénář Pfleger s tím, že v současné chvíli podobný plán neexistuje, a tak zřejmě bude muset dojít k omezení volného prodeje léčiv.

Nepomohlo? Jděte k doktorovi

Ať už k podobným opatřením i v Česku dojde nebo ne, lidé by měli u každého léku dodržovat jeho maximální denní dávku a nebrat jej déle, než je doporučeno v příbalovém letáku. Pokud tedy zdravotní neduh, kvůli němuž člověk lék bere, nepoleví po maximální době užívání léku, měl by nemocný vyhledat lékaře. Nikoliv otevřít další plato.