Berlín chystá stopku autům se spalovacím motorem. V roce 2035 nebudou moci do města

Doprava v Berlíně - ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Řidiči se musejí postupně začít připravovat na to, že po německé metropoli nebudou moci jezdit autem, které má spalovací motor. Návrh berlínské radní pro životní prostřední a dopravu Regine Güntherové totiž podle listu Berliner Morgenpost počítá s tím, že od roku 2030 taková auta nebudou moci do vnitřní části Berlína. Za dalších pět let se má zákaz rozšířit na celé území metropole, která má asi 3,7 milionu obyvatel.