Babišův dárek pro studenty a seniory. Slevy na jízdném letos vyjdou na 3,2 miliardy

Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let zavést od letošního června. Podle prezidenta Svazu dopravy Jaroslava Hanáka to je krok, který pomůže veřejné dopravě. Podotkl, že dopravci si budou moci určit, na kterých spojích bude možné slevu uplatnit a na kterých ne. Upozornil na možné problémy ohledně nedostatku řidičů autobusů nebo kapacitu vlaků.

Z 6300 obcí České republiky jezdí autobusy do 6200 z nich. Do 1370 obcí pak jezdí vlaky. Slevy se nebudou týkat městské dopravy. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by důchodcům mělo stačit ukázat na nádraží u pokladny pouze občanský průkaz a obdobně by to mělo fungovat i u studentů.

Prostředky na úhradu slev pro dopravce by měla vláda získat z rozpočtů jednotlivých resortů. Například ministerstvo dopravy by mělo přispět 600 miliony korun. Peníze na slevy má stát podle Babiše získat z dalších úspor státu a rušením „nesmyslů“, kam zařadil i program Start na ministerstvu průmyslu a dopravy za 1,3 miliardy korun. Poukázal i na to, že se státu daří lépe vybírat daň z přidané hodnoty.

