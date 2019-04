Až 25 dolarů za den. New York zpoplatní vjezd aut do centra

New York zavádí mýtný poplatek pro osobní a nákladní vozy jako první město ve Spojených státech. Zákonodárci státu New York odhlasovali, že mýto bude na Manhattanu zavedeno nejpozději v roce 2021. Opatření by mělo omezit chronické dopravní zácpy a přinést peníze na modernizaci newyorského metra.

Kolik přesně se bude platit, zatím není jasné. Řidiči osobních aut se ale musejí připravit na to, že je jízda na jižní Manhattan bude stát minimálně 12 dolarů (276 korun), v případě nákladních aut to může být až 25 dolarů.

Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo, který v loňských listopadových volbách obhájil svůj mandát, je velkým zastáncem mýta. Kritici nového opatření tvrdí, že postihne zejména obyvatele širšího okolí města, kteří žijí mimo dosah veřejné hromadné dopravy a na cestě do centra si již nyní zaplatí dost za řadu mostů a tunelů.

Poplatky se budou vybírat elektronicky, tedy řešením používaným u tunelů a mostů. New York se inspiroval systémy zavedenými v Londýně, Stockholmu a Singapuru.

