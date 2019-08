Architekt navrhl most v Benátkách, poté za něj dostal pokutu. Nebyl prý dostatečně přívětivý k turistům

Ponte della Costituzione v Benátkách Autor: Shutterstock

Španělskému architektovi Santiagu Calatravovi bylo italským soudem nařízeno uhradit pokutu 78 tisíc eur (v přepočtu lehce přes dva miliony korun) za to, že nechal v Benátkách vyprojektovat most, který není s to se vypořádat s návaly turistů, jimiž toto ikonické město dlouhá léta trpí. Informoval o tom web CNN.