Americké prozření. Lidé zběsile skupují knihy s rasovou tématikou, chtějí se dozvědět pravdu

Ve světle neutichajících protestů na podporu šestačtyřicetiletého George Floyda, jenž zemřel koncem května krátce po svém zatčení v důsledku nepřiměřeně ostrého postupu zasahujícího policisty Dereka Chauvina, se začali Američané houfně zajímat o téma rasové diskriminace a její historii na území Spojených států.

Po Floydově smrti zasáhla celé USA vlna masivních protestů, které jako by nebraly konce. Demonstruje se již několikátý den v řadě, a to od Portlandu na východě po Los Angeles ležící na pobřeží Tichého oceánu.

Ve spoustě měst se manifestace neobešly bez násilí, docházelo k rabování, zapalování aut i pravidelným střetům s policií, což vyústilo ve vyhlášení nočního zákazů vychází. Během druhé poloviny minulého týdne se situace začala postupně uklidňovat, lidé nicméně v ulicích zůstávají a nadále se domáhají spravedlnosti.

Podobně Američané protestovali i v minulosti. Svoji nelibost vůči aktuálnímu dění v tamní společnosti dávali hlasitě najevo, mimo jiné, rovněž po vraždách slavných bojovníků za lidská práva Malcoma X v roce 1965 či Martina Luthera Kinga o tři roky později. Současné demonstrace jsou však v něčem přeci jen o dost jiné. Podle majitelky jednoho kalifornského knihkupectví Blanche Richardsonové totiž evokovaly v místních obyvatelích, nehledě na barvu jejich pleti, potřebu nahlížet na celou záležitost komplexně a porozumět její pravé podstatě.

„Lidé doslova žebrají o něco, co by jim pomohlo vysvětlit, co se aktuálně odehrává a jak by to mohli změnit,“ řekla zpravodajské agentuře Reuters Richardsonová, jejíž obchod Marcus Books se již od 60. let minulého století specializuje právě na tituly zabývající se afroamerickou tématikou.

„Je velmi povzbudivé vidět spoustu upřímných lidí bílé barvy pleti, jak hledají odpovědi a snaží se věci změnit. A to je ten hlavní rozdíl oproti tomu, co jsme vídávali dříve. Plní vás to pocitem naděje, sice opatrným, ale přesto tam je,“ vysvětlila s tím, že spousta knih, které ve své oaklandské prodejně nabízí, zmizela z jejích regálů během okamžiku.

Dějiny, o kterých se ve škole neučí

Jedním z těch, kteří její obchod v nedávné době navštívili, byl například i Isaiah Henry, dvacetiletý Afroameričan, podle něhož je výklad učitelů, tak jak je vyprávěn ve školách během hodin dějepisu, poněkud zkreslený.

„Vypráví pouze o jednom úhlu pohledu ze strany bílých Američanů… takže se tím (že budou kupovat knihy s antidiskriminační tématikou) dovzdělají, dozví se pravdu a pochopí v širším pojetí, jaké je jejich místo,“ nechal se slyšet.

S tím ostatně souhlasí i Jillian Barrichelliová, jejíž původ je pro změnu bělošský: „Cítila jsem osobní potřebu přečíst si a dozvědět se věci, které mě nikdy nikdo nenaučil a o nichž jsem po celých 31 let (svého života) neměla ponětí.“