Týdeník Euro spouští nový cyklus konferencí Jak znovu roztočit kola ekonomiky

Vydavatelství Mladá fronta a ekonomický týdeník Euro spustily nový projekt online konferencí s živým přenosem. Nový cyklus konferencí s názvem Jak znovu roztočit kola ekonomiky zahajuje prvním živým přenosem právě na dané téma.

První plánovaná konference Jak znovu roztočit kola ekonomiky se uskuteční 14. května, od 13:00 do 15:00 h. Živý přenos konference bude vysílán na webu Euro.cz, na sociálních sítích Euro.cz, na speciální micrositě www.kola-ekonomiky.cz a na kanále Youtube.com. Diskuse bude také ke zhlédnutí na webu Mediaguru.cz, mediálního partnera konference.

V diskusi vystoupí mj. Jan Klas (řízení letového provozu), Lukáš Kovanda (ekonomika), Zdeněk Pohlreich (gastronomie), Roman Šmucler (zdravotnictví), Bohdan Wojnar (automobilový průmysl) a další. Moderovat bude Libor Bouček.

Témata první konference

• Před námi jsou nelehké časy, české ekonomice hrozí recese a zadlužení. Máme šanci to ustát?

• Kdy (a zda vůbec) se vrátíme k původní zaměstnanosti?

• Bude z Česka autoland i v budoucnu? Nenastal čas na diverzifikaci české ekonomiky?

• Řešení stávající situace ve zdravotnictví a výhled do budoucna

• Restaurace nevydělávají, hospody stojí, nájmy i lidé se platí. Jakou kompenzaci od státu a od majitelů nemovitostí se může gastro dočkat?

• Lze využít krizi k růstu rodinného byznysu?

• Pozitivní efekt koronaviru – konec růstu mezd. Neutečou ale lidé do ciziny?

• Pokles kurzu Kč/€ a Kč/USD – těžké období pro importéry, výhoda pro exportéry. Jak hodně to pomůže vývozcům?

Každá online konference bude tematicky zaměřený speciál. Diskusní platforma bude probíhat pod webovým odkazem na Euro.cz, který může vzdáleně sledovat každý připojený host a uživatel. Vysílat se bude vždy živě z televizního studia vydavatelství Mladá fronta. Moderátor/ka konference bude přítomna přímo ve studiu společně až s třemi diskutujícími. Ostatní hosté diskuse budou připojeni vzdáleně přes platformu Webex z domova a kanceláří.

Nová společná diskusní platforma týdeníku Euro bude reagovat na klíčová témata a aktuální situaci na trhu. Projekt online konferencí Jak znovu roztočit kola ekonomiky je prostorem pro komunikaci předních odborníků z důležitých segmentů. Další speciály budou věnovány problematice zdravotnictví (21. 5. 2020), bankovnictví (4. 6. 2020), cestovního ruchu (18. 6. 2020), gastro (16. 7. 2020), kybernetické bezpečnosti (30. 7. 2020), retailu (13. 8. 2020) a automotive (7. 8. 2020). Témata jsou zacílena na byznysové čtenáře týdeníku Euro a uživatele webu Euro.cz.

Týdeník Euro tak rozšiřuje svoji nabídku konferencí o další formát. Projekty Euro TV Roundtable a Euro TV konference, která probíhá výhradně formou osobních setkání odborníků a hostů, zůstávají zachovány. Všechny záznamy diskusí pak budou ke zhlédnutí na webu Euro.cz.