Martin Vítek: Učíme středoškoláky, jak rozjet vlastní byznys

„Dáváme středoškolákům šanci reálně si vyzkoušet podnikání za téměř nulového rizika. Provádíme je celým procesem od rešerše trhu přes tvorbu byznys plánu až po vstup na trh,“ říká Martin Vítek o svém projektu nazvaném Soutěž & Podnikej.

Soutěžící ve věku od 16 do 21 let prochází dvouměsíčním akceleračním programem, kde si pod vedením zkušených mentorů a expertů z byznysového prostředí vytvoří vlastní podnikatelský záměr aplikovatelný do praxe.

Mohou přijít téměř s jakýmkoli nápadem, pokud je legální a nejde čistě o charitativní projekt. Ať už je to mobilní aplikace, stavby včelích úlů či prodej starých knížek online. Svůj projekt pak prezentují a obhajují před odbornou porotou složenou z manažerů a podnikatelů, kteří jim dají první zpětnou vazbu a poradí, jak získat na projekt peníze třeba z krajských dotací nebo z malých investičních fondů.

„Nemůžeme posoudit, jestli soutěžící mají dobré nápady. To musí zhodnotit až trh. Ale naším úkolem je ukázat mladým lidem cestu na ten trh,“ přibližuje Martin Vítek.

