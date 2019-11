Kandidát na šéfa TOP 09 Czernin: Musíme se vymanit z moci oligarchy

„Politická scéna se za posledních deset let dost podstatně změnila. Nikdo netušil, že se moc v našem státě pokusí uchvátit oligarcha, a naší povinností je se z toho vymanit,” zdůvodňuje Czernin v rozhovoru pro Euro TV, proč se rozhodl kandidovat do čela strany.

Má silné zastání. Jako předsedu TOP 09 ho podporují otcové zakladatelé Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, kteří jsou silně zklamaní z dvouletého vládnutí někdejšího člena ODA a ODS Jiřího Pospíšila.

Pospíšila kritizují za to, že se za dobu své vlády v TOP 09 až příliš soustředil na Prahu a evropské volby, kde sám kandidoval. Spokojen s ním příliš není ani sám Czernin.

„Svoji roli splnil. Slíbil, že uděláme dobrý výsledek v Praze a že obhájíme křesla v europarlamentu, což se podařilo. Ale předseda musí svou funkci vykonávat na plný úvazek. Pan Pospíšil je europoslancem a předsedou klubu zastupitelů v Praze. Při takovém zápřahu se vedení TOP 09 stihnout nedá,“ uvedl Czernin.

V případě zvolení novým šéfem TOP 09 chce Czernin prohloubit spojenectví se Starosty a nově i s lidovci. Ovšem ostře se vymezil vůči tradiční kritice Miroslava Kalouska ze strany Starostů a nezávislých.

„Při vší úctě k panu předsedovi Starostů Rakušanovi, měl by si uvědomit, že to byl právě Miroslav Kalousek, který přišel před lety s nápadem na spojenectví TOP 09 a Starostů a byl to on, kdo je dostal do vysoké politiky. Do našich personálních záležitostí by neměli mluvit, my do jejich také nemluvíme,” míní Czernin.

Czernin chce, aby se TOP 09 více soustředila na venkov, kde dosud příliš voličů nezískala. „Právě na venkově žijí lidé samostatní a odvážní. Jsou to nejen sedláci, ale i živnostníci, učitelé a lékaři. Venkov bychom tedy rozhodně vzdávat neměli” vysvětluje Czernin.