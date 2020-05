Založení firmy online je dnes realita – nechte to na profesionálech

Odborníci varují před krachem firem. Na druhou stranu je krize vždy šance pustit se do podnikání a nahradit ty neúspěšné a „vyhořelé“. Nebo v nové době využít nové příležitosti. Řada lidí zrovna v této krizi poznala své schopnosti. Ženy opět oprášily šicí stroje, mnozí se pustili pro přátele a známé do tvorby e-shopů, jiní se dokonce vrhli do tištění 3D ochranných pomůcek. Svět přehodil výhybky a možná je ta správná chvíle, abychom to udělali i my. Pusťte se konečně do vlastního podnikání a založte si firmu.

Řadu z nás však odradí administrativa, která je s podnikáním spojená. Hned na začátku jde o založení firmy. I když malá „eseróčka“ vyšla z koronavirové krize s dlouhým nosem, a zatím jako jediná nedostala od státu v podstatě žádnou kompenzaci, obecně jde dnes o nejvýhodnější formu podnikání. Jejímu založení dnes nebrání ani nutnost kapitálu, protože ten může představovat pouhou 1 Kč. Jste však v jednom kole a na zakládání firmy nemáte čas? Nebo nevíte jak na to bez chyb a zbytečného zdržení? Založte firmu online s pomocí profesionálů, kteří se na zakládání firem specializují.

Co obnáší založení firmy?

Na jednu stranu se založení firmy zdá být snadným. Na mnoha místech se dočtete, že dnes v podstatě stačí zajít k notáři. Ano, ale musíte mít štěstí na toho, který má čas a zakládání firem se věnuje. Ideální je kontaktovat přímo specialisty na zakládání firem, kde vám za stejnou cenu jako notář firmu založí, ale navíc vám nabídnou i další služby, bez kterých podnikání nerozběhnete. Třeba sídlo. Nejvýhodnější je dnes totiž tzv. virtuální sídlo firmy, tedy sídlo na vhodné podnikatelské adrese. Zákon vám nijak nepřikazuje na této adrese skutečně i fyzicky podnikat.

Online založení firmy jde jak po másle

Jak založit firmu? Pokud zakládáte firmu jako jediný společník, je založení firmy skutečně hračka. Na internetu stačí vyplnit základní formulář s údaji potřebnými do společenské smlouvy a službu založení firmy online uhradit platební kartou. Následně vám přijde plná moc, kterou podepíšete, což je vše. Skutečně nic víc. Do pár dnů je vaše firma založena. Zatímco jiní za vás vyřídí vše kolem založení firmy, vy už máte možnost rozjíždět svůj business. Tyto služby nabízí novým podnikatelům firma Jake&James.

Kolik stojí založení s.r.o.?

Dnes jde již o velice zanedbatelnou částku. Jak jsme zmínili, kapitál nemusí být vyšší než 1 Kč. Cena samotného založení se odvíjí především od zákonem stanoveného notářského poplatku a též od povinných správních poplatků. Cena nemusí být stejná ani u jednotlivých notářů, navíc se do celkové ceny promítá i skutečnost, jestli notář je, nebo není plátce DPH. Firma Jake&James, která se na zakládání s.r.o. specializuje, nabízí založení společnosti na míru, online, včetně zápisu do obchodního rejstříku, za cenu 5993 Kč. Garantovaná doba založení firmy je 10 dnů.

Když potřebujete služby navíc

Ve výše uvedené ceně není zahrnuto vyřízení živnostenského oprávnění. Můžete firmu pověřit i tímto úkolem, nebo si na živnostenský úřad zajít sami. Za vydání živnostenského oprávnění zaplatíte kolek 1000 Kč. Pokud si tuto službu objednáte u Jake&James, zaplatíte celkem vč. kolku 2000 Kč.

Firma vám pomůže, i když potřebujete vyřídit řemeslnou a koncesovanou živnost, registrovat vozidlo, nebo připravit podklady a zajistit koordinaci registrace k DPH. Novým firmám finanční úřady automaticky registraci k DPH zamítají, a pokud potřebujete, nebo chcete být plátci DPH, je nutné mít správně připravené argumenty a komplexní žádost. V Jake&James vědí jak na to.

Pražské sídlo už od 2400 Kč na rok

Mimo jiné vám v Jake&James nabídnou i virtuální sídlo a hned na několika pražských adresách. Cena 2400 Kč za sídlo na Praze 10 je pravděpodobně nejnižší nabídkou na trhu. Sídlo můžete mít i v Brně. Pokud si objednáte virtuální sídlo přímo z nabídky Jake&James, je založení firmy ještě jednodušší. Nemusíte totiž při prvotní žádosti dokládat právo užívat jiné sídlo. O vše se postarají v Jake&James.