PENNY MARKET přispěl seniorům a ocenil vlastní zaměstnance

Nejrozšířenější tuzemský maloobchodní řetězec vybral téměř 700 tisíc na pomoc starším občanům, do personálu investoval 40 milionů a s ohledem na poptávku posílil personál.

Společnost PENNY MARKET, maloobchodní řetězec s nejvyšším počtem prodejen v České republice, věnovala Nadaci Krása pomoci 685.593 korun na organizaci nákupů a psychologickou péči pro osamělé seniory. Tato částka je výsledkem prodejů časopisu S PENNY U STOLU, z každého prodaného čísla dala firma na pomoc starším občanům tři koruny.

„Naše spolupráce s Nadací Krása pomoci je dlouhodobá, a právě v této době se ukazuje, jak je pomoc seniorům důležitá. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem pomoci, a to těm nejpotřebnějším. V dnešní době je to pro nás vyjádřením respektu a úcty k těm, kteří nám pomáhali dnešní svět vytvářet,“ uvedla Zlata Ulrichová, ředitelka strategického marketingu PENNY.

Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka nadace, k tomu dodala: „V současné situaci jsme nesložili ruce do klína, naopak jsme přizpůsobili naši činnost a pomáháme dál. Kontaktujeme naše klienty z řad osamělých seniorů a ptáme se, jestli mají všechno, co potřebují. Často jim chybí nejen základní potraviny, ale také informace a podpora. Zajišťujeme tedy primárně nákupy potravin a drogerie, pomáháme s placením složenek nebo vyzvedáváme léky“.

Ředitelka nadace Michaela Stachová pomoc ocenila a připomněla, že pro pracovníky nadace je současná situace velmi náročná. „Telefonátů je každý den hodně a jsou velmi emotivní. Proto jsem ráda, že máme podporu od našich dlouhodobých partnerů jako je PENNY, díky které věřím, že všechno zvládneme. Moc děkujeme i zákazníkům PENNY,“ řekla.

Na konci loňského roku společnost PENNY předala Nadaci Krása šek na 639.848 korun. Od roku 2017, kdy spolupráce začala, věnovala maloobchodní firma na pomoc seniorům přes 2,5 milionu korun.

Přes 40 milionů pro zaměstnance

Pro vlastní pracovníky vyčlenila PENNY MARKET, v souvislosti s aktuální koronavirovou krizí, přes 40 milionů korun. Tímto způsobem se rozhodla ocenit jejich nasazení v této těžké době. Od poloviny března pobírají všichni zaměstnanci na prodejnách a v logistice o 15 % vyšší hodinovou mzdu, za uplynulý měsíc obdržel navíc každý z nich jednorázový poukaz na nákup v hodnotě 1500 korun. V přepočtu na počet zaměstnanců jde o jednu z nejvyšších částek na jednotlivce v rámci retailu.

„Nesmírně si vážíme všech, kteří nám v této době pomáhají zajistit zásobování obyvatel potravinami a udržet naše prodejny otevřené. Nechceme přistupovat k jednorázové plošné odměně za práci v tomto složitém období. Považujeme za spravedlivější navýšit všem, kteří v tuto dobu zajišťují chod všech prodejen a centrálních skladů, odměnu za každou odpracovanou hodinu o 15 %. Znamená to, že si zaměstnanci mohou polepšit až o několik tisíc korun měsíčně,“ zdůraznil Mathias Mentrop, jednatel PENNY MARKET.

Navýšení objemů nákupů, které znamená, že zákazníci chodí nakupovat méně často, ale odebírají větší množství, si vyžádalo i posílení personálu. PENNY přijala několik stovek nových zaměstnanců, brigádníky i kolegy na standardní pracovní smlouvu. Vymohla rovněž firma KiK Textil, která zapůjčila řetězci zhruba 100 lidí. „Během necelé hodiny od uveřejnění výzvy našim zaměstnancům se nám přihlásilo 70 dobrovolníků,” sdělil Martin Štastný, jednatel KiK.

Opatření proti covid-19

S cílem maximálně snížit rizika šíření korovinové nákazy dokončila společnost PENNY MARKET v posledním březnovém týdnu instalaci ochranných přepážek u všech pokladen na 31 pražských pobočkách. V průběhu dalších dnů byly těmito přepážkami dovybaveny pokladny na všech 385 prodejnách po celé republice.

„Velmi rychle jsme navrhli technické řešení a začali s výrobou přepážek z plexiskla na naše pokladny. Instalace zabere pár desítek minut, ale musíme si uvědomit, že pro nás to při počtu našich prodejen znamená více než 1600 pokladen po celé republice. O to víc musím ocenit práci našich lidí, kteří toto opatření dokázali tak rychle realizovat,“ uvedl Václav Šíma, vedoucí stavebního oddělení PENNY. Současně firma vyznačila na podlahách svých prodejen vzdálenosti pro bezpečný odstup mezi zákazníky. Zaměstnanci obdrželi dostatečný počet roušek, průběžně dostávají osobní desinfekční gely nebo jednorázové rukavice. Platí zpřísněná pravidla pro úklid a desinfekci, včetně košíků nebo madel chladících boxů. Investice do desinfekce a sanitační činnosti odhaduje firma na miliony korun.

O společnosti PENNY MARKET Česká republika

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh vstoupil PENNY MARKET před 23 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v regionech. Díky tomu dnes provozuje přes 385 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5600 zaměstnancům. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.