PENNY daruje potraviny za 2 500 000 korun

Maloobchodní řetězec s nejvyšším počtem prodejen v tuzemsku připravil projekt, který pomůže zlepšit situaci potravinových bank v příštích pěti měsících. Pro nejpotřenější občany vyčlenil mimořádný dar v úhrnné výši 2,5 milionu korun, na podporu českých dodavatelů spustil kampaň.

Společnost PENNY MARKET začala bezprostředně po zrušení letošní jarní Sbírky potravin jednat s Českou federací potravinových bank o způsobu pomoci, zejména o konkrétních výrobcích, které jsou nejvíce potřeba.

„Díky našemu úzkému spojení s Českou federací potravinových bank jsme zaznamenali zvýšenou potřebu potravin. Bylo pro nás samozřejmostí okamžitě připravit projekt, který by lidem pomohl v delším časovém období. Nechtěli jsme věnovat jednorázový dar. Proto v následujících pěti měsících každý měsíc do centrálního skladu dodáme potraviny a produkty v hodnotě 500 tisíc korun, a to ty, které lidé skutečně potřebují,“ vypočítává Jens Krieger, jednatel společnosti PENNY. Ta věnuje v rámci tohoto mimořádného daru produkty v hodnotě 2,5 milionu korun.

11 milionů pro Modletice

PENNY poskytuje České federaci potravinových bank také centrální sklad v Modleticích u Prahy. To znamená pomoc v hodnotě takřka 11 milionů korun v průběhu pěti let.

„Skladem měsíčně projde okolo 30 až 40 tun pomoci. Bez tohoto skladu si už neumíme naši činnost představit. Jeho existence nás navíc řadí na úroveň zahraničních potravinových bank a sami bychom si jeho provoz nemohli dovolit,“ říká Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

„Vzhledem k tomu, že jsme kvůli současné situaci byli nuceni zrušit jarní termín Sbírky potravin, hrozilo, že v následujících měsících nebudeme schopni pokrýt potřeby všech, kteří jsou na naší pomoci závislí. Velmi si proto cením tohoto mimořádného daru, který nám díky rozdělení do pěti měsíců pomůže překlenout nejnáročnější období. Díky vzájemné dohodě se navíc k lidem v nouzi dostanou produkty, které jsou skutečně potřeba,“ dodává.

Pomoc i od zákazníků

Prostřednictvím PENNY doputovalo za poslední dva roky do centrálního skladu České federace potravinových bank na 200 tun pomoci. Od počátku roku 2018 do konce dubna letošního roku dodalo samotné PENNY do potravinových bank přibližně 120 tun pomoci. Zákazníci věnovali do sbírek prostřednictvím některé z 60 zúčastněných prodejen dalších 83 tun pomoci. Mezi darované produkty, které nejvíc pomáhají, patří polévky, rýže a luštěniny, těstoviny, dětská výživa, konzervy, trvanlivé mléko, olej a základní a dětská drogerie.