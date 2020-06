Pandemie připravila kosmetický průmysl o pracovní sílu a narušila dodávky

Pokles prodeje i narušení dodavatelských řetězců. To jsou problémy, s nimiž se kvůli pandemii nemoci COVID-19 musejí potýkat velké kosmetické firmy. Ukazuje to průzkum vypracovaný společností Research and Markets, který se zabýval globálními dopady pandemie na kosmetický průmysl i situací v jednotlivých zemích.

Hloubková analýza trhu a trendů v kosmetickém průmyslu z března tohoto roku studovala vliv pandemie nemoci COVID-19 na odvětví pleťové, vlasové, ústní a dekorativní kosmetiky na celém světě. „V důsledku karanténních opatření zaváděných všude ve světě musely kosmetické továrny uzavírat své provozy kvůli nedostatku pracovní síly. Navíc kvůli pandemii nemoci COVID-19 musela zavřít řada obchodů s kosmetikou,“ uvádí analýza, která vychází z finančních zpráv firem z kosmetického průmyslu, odborných článků, komunikačních materiálů jednotlivých firem, vládních nařízení a dalších dokumentů.

Ze zkoumaných dat vyplynulo, že téměř všechny oblasti kosmetického průmyslu zažily vlivem koronavirové krize propad prodejů kvůli uzavření obchodů. Zpráva jako příklad jmenuje firmu Procter & Gamble, jež zaznamenala problémy na čínském trhu. „Významný vliv mělo uzavření továren v Číně, kvůli čemuž byl narušen globální dodavatelský řetězec společnosti. Státy jako například Indie navíc zavedly karanténu na celou zemi. Krom toho největší internetové obchody typu Amazon.com nebo Flipkart přerušily dodávky méně důležitých produktů, což zřejmě ovlivní kosmetický průmysl i v blízké budoucnosti,“ konstatuje dále analýza.

Pandemie COVIDu-19 postihla kosmetický průmysl po celém světě, a to včetně Severní Ameriky, Evropy, Asie, Tichomoří a dalších oblastí. „Ve Spojených státech amerických trvá nařízená izolace už dlouhou dobu. Většina společností musela omezit množství pracovníků nebo poslat zaměstnance pracovat z domu, což způsobilo pokles produkce,“ dodává analýza s tím, že podobný propad zaznamenal kosmetický průmysl i v evropském regionu.

Zájem o kyselinu hyaluronovou trvá

Česká biotechnologická společnost Contipro dodávající kosmetické suroviny 60 procentům globálních kosmetických společností však důvod k panice nevidí. „Naše společnost se v rámci kosmetického výzkumu zaměřuje na vývoj a výrobu aktivních látek proti stárnutí pleti a v této oblasti jsme pokles zájmu nezaznamenali. O kyselinu hyaluronovou je na trhu stabilní poptávka, která navíc dlouhodobě stoupá,“ prozradila obchodní specialistka pro kosmetiku Zuzana Jeníková. Zároveň připustila, že stabilní poptávka může být výsledkem toho, že si nyní výrobci finálních kosmetických produktů dělají dopředu zásoby aktivních látek, které jsou někdy nedostatkovým zbožím a málokdy na skladech vydrží.

Ačkoliv tedy zájem o produkty neklesá, výrobní kapacitu společnosti Contipro lehce poznamenala tuzemská vládní opatření proti šíření koronaviru. „V některých případech došlo k mírnému zpomalení procesu vývoje, a to kvůli částečnému snížení personálního obsazení obvykle z důvodu péče o nezletilého člena rodiny. Zároveň nemohou být během pandemie realizovány některé experimenty vyžadující spolupráci s veřejností,“ komentovala vedoucí vývoje kosmetických surovin Iva Dolečková a dodala, že navzdory přerušení studií „in vivo“ zahrnujících lidské dobrovolníky nejsou plány výzkumných a vývojových projektů pandemií COVID-19 nijak významně ovlivněny.