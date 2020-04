Mobilní myčka STILL pomáhá bojovat proti koronaviru

Společnost STILL uvedla do provozu mobilní myčku s cílem minimalizovat dopady na naši přírodu a nabídnout firmám čištění manipulační techniky ekologickou formou. Nemohla ani tušit, že jednoho dne bude mít jejich myčka ještě důležitější úděl než jen chránit naši přírodu. V době pandemie koronaviru zachraňuje lidské životy.

Mobilní myčka je naprosto unikátním vynálezem a produktem práce českých inženýrů. Je zcela soběstačná. Přijede na místo, umyje techniku a zase odjede i spolu s veškerým odpadem. Každé firmě, která si ji objedná, tedy přináší dvě velké výhody. Je rychlá a zároveň zbavuje povinnosti vypořádat se s odpadní vodou vzniklou při umývání.

Původně byla určená pro šetrné umývání manipulační techniky

Doménou společnosti STILL je manipulační technika, jejich myčka tedy byla vybudována právě pro umývání těchto přístrojů. Během jednoho dne s ní dokázali ošetřit až 25 vysokozdvižných vozíků, a to zcela efektivně a šetrně. Mobilní myčka má v sobě totiž zabudovanou čističku odpadních vod. Sama dokáže obsluhu upozornit, když potřebuje vodu vyměnit, a o to se stará externí dodavatel, který špinavou vodu plnou chemikálií ekologickým způsobem zlikviduje.

Mobilní myčka ke své funkčnosti nepotřebuje vůbec nic. Dorazí kamkoliv, stačí jí prostor o velikosti 25×6 metrů. Obejde se bez čisté vody i elektřiny, je zcela soběstačná. Umývat dokáže opravdu důkladně, opláchne nečistoty z podvozku, kabiny, přídavného zařízení i stožáru. Vysokozdvižným vozíkům jsou rovněž vysáty nečistoty v kabině řidiče, vyleštěna okna a ošetřeny plasty.

V současné době funguje jako dezinfekční linka

V aktuální krizové situaci se však mobilní myčka mění na mobilní dezinfekční linku. Cestuje po republice a pomáhá firmám bojovat se zákeřným koronavirem. Covid19 se sice přenáší kapénkami, ale zároveň může ulpívat na povrchu. Podle výzkumů některých laboratoří na určitých površích vydrží i několik dní. Příkladem je třeba plast, na němž přežije tři dny. Je zbytečné vyvolávat paniku. Na druhou stranu se nacházíme v situaci, kdy je lepší být obezřetný. Raději utratit peníze na víc za preventivní dezinfekci celé firmy než nechat nakazit většinu zaměstnanců.

Pokud se ve firmě vyskytne corona virus, jediným řešením je celková dezinfekce prostor i techniky. Mobilní myčku STILL si ovšem zvou i firmy, jež sice výskyt viru mezi zaměstnanci nezaznamenaly, ovšem nechtějí podcenit prevenci. Původně byla myčka vyvinutá pro rychlejší a ekologičtější čištění manipulační techniky, avšak poradí si se vším, co má rozměry do 2 m výšky a 4 m šířky.

S čím vším si mobilní myčka poradí?

Mobilní myčku si tak objednávají například supermarkety, které potřebují vydezinfikovat nákupní košíky, nebo firmy, jež chtějí mít jistotu, že na jejich ručně vedených vozících či boxech neulpívá nebezpečný vir. Dezinfikovat se dá všechno, co se vejde do čisticí kabiny s výše uvedenými rozměry.

Myčka využívá vodu o teplotě 80 °, už tato teplota tedy bezpečně likviduje mnohé viry. Když se navíc přidají ještě dobře zvolené dezinfekční přípravky, koronavirus nemá šanci.

Kvůli dezinfekci není třeba přerušovat provoz

Dezinfekce v mobilní myčce STILL je rychlá. Není nutné kvůli ní přerušovat provoz, po domluvě je možné i čištění ve večerních či brzkých ranních hodinách nebo o víkendu. Přítomnost zaměstnanců není nutná. Naopak je ideální provést dezinfekci v době, kdy ve firmě nikdo není, aby se pak všichni vrátili do čistého prostředí.

Celý princip je jednoduchý. Stačí zavolat a domluvit si termín. Mobilní myčka STILL i s obsluhou přijede, umyje, vydezinfikuje vše, co budete chtít, a zase odjede i spolu se znečištěnou vodou a se všemi nebezpečnými viry.