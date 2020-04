Levné ubytování v Praze najdete na Praze 9

Ať je to jakkoliv, cena je jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru ubytování. Ubytovna Praha s.r.o. nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování, včetně ubytování pro firmy v mnoha standardech – basic, standard, komfort i různě velké apartmány.

Také vás děsí několik tisíc korun za ubytování na den? V Praze to není ničím výjimečným. Mnozí z nás přijíždí do Prahy kvůli práci, na výlety, někdy s celou rodinou, na školení či klasicky studovat. Též do Prahy své zaměstnance vysílají firmy, případně poskytují ubytování svým pražským zaměstnancům. Najít vhodné ubytování nemusí být snadné. Slušný komfort umí nabídnout osvědčená ubytovna na Černém Mostě.

TIP: Objednejte si levné ubytování v Praze.

Pražská ubytovna na Černém Mostě má skvělou dostupnost do centra

Blízkost metra povyšuje tuto lokalitu na velice vyhledávanou, ať už potřebujeme dojet v Praze kamkoliv. A umístění ubytovny je strategické i díky skvělé poloze, pokud jde o dostupnost služeb či sportovního vyžití. Ubytovna Praha se nachází 300 metrů od nákupního Centra Černý Most, kde najdete mimo jiné rovněž plavecký bazén se saunou a relaxačním centrem, wellness, fit centrum i kardio centrum. Takže tady nejenom nakoupíte, ale rovněž si zasportujete. Poblíž ubytovny se nachází tenisové kurty, skate park (200 m) a cyklotrasa Klánovický les o celkové délce 65 km. Golf resort Černý Most je největším golfovým hřištěm Středních Čech.

Daleko chodit nemusíte ani za kulturou. Multiplex Cinestar se nachází přímo v Centru Černý Most. V blízkosti je též divadlo a do Sazka Arény to na různé akce máte 10 minut.

Pro koho se ubytování Praha hodí?

Ubytovny Praha na Černém Mostě mají mnoho možností pro krátkodobé i dlouhodobé bydlení. K dispozici jsou 2 až 5lůžkové sdílené pokoje, 2 až 4lůžkové soukromé pokoje s vlastní, nebo sdílenou koupelnou a apartmány. V tomto případě jde o garsonky pro 2 až 4 osoby, ale pronájem je možný i jednou osobou. Dále si je možné najmout dvoupokojový byt (+kk) pro 6 osob, nebo třípokojový (+ kuchyň) pro 8 osob.