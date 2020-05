AXA chce pomoci jednotkám intenzivní péče

Skupina AXA spustila globální výzvu na sociálních sítích, aby podpořila všechny, kteří se v první linii střetávají s covid-19. Za každý vzkaz těmto lidem na sociálních sítích Twitter, LinkedIn a Instagram opatřený vizuálem a hashtagy #AXASolidarityResponse a #AXAHeartsInAction daruje skupina 10 eur na podporu jednotek intenzivní péče v České republice a na Slovensku, které jsou zapojené do programu Fondu 101. Na stránkách Fondu 101 je možné výzvu skupiny AXA podpořit i přímým finančním darem směřujícím do programu Fondu 101 v České republice nebo na Slovensku.

Cílem výzvy skupiny AXA je nejen poděkovat a vyjádřit podporu lidem v první linii, ale i pomoci jednotkám intenzivní péče v České republice a na Slovensku, které jsou zapojeny do programu Fondu 101. Do výzvy je možné se připojit na sociálních sítích LinkedIn, Twitter a Instagram do 30. června 2020. Pravidla jsou jednoduchá − stačí na svém profilu některé z uvedených sociálních sítí sdílet vzkaz lidem v první linii doplněný o hashtagy #AXASolidarityResponse a #AXAHeartsInAction. Připojit lze i speciální vizuál. Za každý správně sdílený příspěvek obsahující uvedené hashtagy věnuje skupina AXA pět eur na podporu jednotek intenzivní péče v boji s koronavirem. Skupina AXA Česká republika a Slovensko tuto částku navíc zdvojnásobí na celkových deset eur.

„Lidé v první linii jsou skutečnými hrdiny dnešní doby. Přestože je doma čekají jejich nejbližší, podstupují každý den riziko nákazy. Jejich nasazení pomohlo zachránit lidské životy a zmírnilo dopady pandemie. Není v našich silách poděkoval každému jednotlivě, proto jsme zvolili cestu sociálních sítí. Přidat se tak k nám může kdokoliv, kdo to cítí stejně jako my,“ říká Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer, skupina AXA Česká republika a Slovensko.

Vizuál pro sdílení příspěvku na sociálních sítích si můžete stáhnout ZDE.

Všechny finanční prostředky získané sdílením na sociálních sítích poputují na účet globální neziskové organizace Fond 101. Ta od roku 2008 pomáhá více než 1 200 jednotkám intenzivní péče ve více než 60 zemích světa, včetně České republiky a Slovenska. S Fondem 101 skupina AXA dlouhodobě spolupracuje také díky dobrovolnickému programu AXA Hearts in Action a na jeho konto už připsala částku v hodnotě 400 tisíc eur.

Kromě výzvy na sociálních sítích je zároveň možné finanční prostředky darovat přímo na některý z podpůrných programů jednotek intenzivní péče v České republice a na Slovensku. „Na internetových stránkách Fondu 101 zvolíte částku, kterou chcete přispět. Pak už jen vyplníte platební údaje a připojíte odkaz, který chcete věnovat lidem v první linii. Skupina AXA Česká republika a Slovensko vámi zvolenou finanční částku i v tomto případě zdvojnásobí až do celkové výše 20 tisíc eur,“ dodává Jiří Cívka.

Nejčastější otázky a odpovědi týkající se výzvy na pomoc jednotkám intenzivní péče jsou dostupné na www.axa.cz. Více informací o možnostech pomoci zároveň najdete i na internetových stránkách Fondu 101.