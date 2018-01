Zemanův úspěch připomíná, že krize není překonaná, píší v Německu

Komentátor listu Süddeutsche Zeitung konstatuje, že Zeman a francouzský prezident Emmanuel Macron nemají prakticky nic společného. „Přesto tvoří vítězství Francouze v uplynulém roce a Čecha o tomto víkendu dvě strany téže mince - přinejmenším pro Evropu. Macronovo vítězství nad nepřítelkyní EU Marine Le Penovou bylo okamžikem vydechnutí. Zemanův úspěch však připomíná, že krize není překonaná,“ míní německý deník.

Podívejte se, jak se slavilo vítězství v Zemanově štábu:

Český prezident podle něj zosobňuje evropské rozdělení - geografické, politické, mentální. Prezidentským volbám v České republice přitom předcházela naděje, že toto rozdělení bude možné postupně začít překonávat. Vítězství akademika Jiřího Drahoše by ukázalo, že je možné porazit i zkušeného populistu Zemanova typu a především dokázalo, že na východě unie jsou schopni vyhrávat i přesvědčení Evropané. „Možná to umí. Ale naděje, že se to v dohledné době v zemích jako je Maďarsko nebo Polsko stane, mizí,“ píše list.

Ruský tisk: Zeman lépe vystihuje českou povahu

Na Hrad se podle něj Zeman, který obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, dostal, protože namísto toho, aby se stavěl strachu, ho dokázal podněcovat tak, aby mu to přineslo prospěch. Třiasedmdesátiletý politik nemá jasný ideologický plán a jeho moc je omezená. „Je proto jednoduché význam jeho vítězství podcenit. Tam, kde ale ustavičně vyhrávají ti, kdo šíří strach a kážou izolaci, nebude mít Evropská unie v dlouhodobém horizontu žádnou šanci,“ uzavírá Süddeutsche Zeitung.

Českým prezidentským volbám se věnuje i deník Südwest Presse, podle něhož se země odklání od Západu. „Zeman zemi pět let mentálně vedl na Východ,“ konstatuje list, který také podotýká, že český prezident nyní vážně prosazuje referendum o setrvání v EU, nebo takzvaném czexitu, tedy vystoupení Česka z unie.

Rozhodující den prezidentské volby jsme sledovali ONLINE

Frankfurter Allgemeine Zeitung se zabývá také příčinami Zemanova úspěchu. Vysvětlení, že vítězného kandidáta volili hůře vzdělaní lidé, podle něj nestačí. „Možná, že nevzdělanost není tolik důvodem jeho popularity, jako spíše pocit zanedbání elitou,“ vyjadřuje své přesvědčení deník. „I když Zeman už čtvrtstoletí dělá politiku na vedoucích místech, ztělesňuje pro mnoho lidí antiestablishment,“ konstatuje list.

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 383 104 hlasů Miloš Zeman 62.3 % 231 640 hlasů Jiří Drahoš 37.7 % Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

