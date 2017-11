Zemanův lékař: Prezident rakovinu nemá

Předsedkyně hnutí Žít Brno Barbora Antonová s Bartíkovým postupem nesouhlasí. „Pokud se otevřela nějaká diskuse, není to vůbec o zdravotním stavu, zda je to pravda, nebo není, ale o našem vztahu k soukromým informacím. Někteří s nimi zacházejí jako s veřejným majetkem, a to by se nemělo. Je to bez ohledu na to, zda je to prezident, nebo někdo jiný. Přijde mi to neetické,“ zdůraznila Antonová. Zveřejnění tvrzení o prezidentově zdravotním stavu kritizovala silnými slovy i na svém facebookovém profilu.