Zdroje nemám, nejsem databáze. Dezinformace proti Drahošovi šíří i šéf pražské SPD Novák

Po prvním kole prezidentské volby zaujal hojně sdíleným příspěvkem, v němž tvrdí, že volba Drahoše znamená mimo jiné „ztrátu suverenity, brzké zavedení eura s podhodnocenou korunou“ nebo představuje politiku „řízené masivní migrační vlny“. Příspěvek má téměř 8 tisíc sdílení.

Drahoš přitom „brzké“ přijetí eura odmítl. Momentálně si jeho výměnu za korunu nedovede představit. „Jsem pro přijetí eura, ale v situaci, kdy je 80 procent proti, by to bylo politickou sebevraždou“ řekl v předvolební debatě týdeníku Euro.

Taktéž se postavil proti „řízené migrační vlně“, když jasně odmítl kvóty na přerozdělování uprchlíků. Varoval pouze před „populistickým strašením“. Ve výzvě vědců, kterou Drahoš společně s většinou předních českých vědců podepsal, se signatáří staví nikoli pro masivní imigraci, ale proti xenofobii, násilí a dezinformacím v souvislosti s migrační vlnou.

Na námitku týdeníku Euro, aby šéf SPD doložil zdroje svých tvrzení, odpověděl, že zdroje k dispozici nemá. „Nejsem databáze,“ uvedl Novák, povoláním manažer restaurace.

V minulosti už na sebe upozornil například v rok staré kauze letáku společnosti Lidl, kde se objevil model tmavé pleti. „Nemyslíte, že jste trochu přestřelili? Od letáku v České republice čekám typicky české modely a ne multikulturní dovoz,“ napsal na facebookovou stránku společnosti.

Z čeho ve svém příspěvku o panu Drahošovi vycházíte?

Vycházím z postojů Drahoše. Sledoval jsem ho celou kampaň.

Máte k dispozici nějaký Drahošův názor, že chce brzké zavedení eura?

Je to prounijní politik. Asi bude razit politiku brzkého zavedení eura. Vyjadřoval se k tomu? Vyjadřoval.

Máte k tomu nějaký zdroj?

Je to můj názor, že je to jeho politika.

Je to tedy jen váš názor, že Drahoš brzy zavede euro. Nemáte ale k tomu jeho vyjádření.

Brzké zavedení eura je otázkou let.

Kolika tedy?

Těžko říct. Víte dobře, že na zavedení eura mají ekonomové spousty názorů.

Celý rozhovor s Vítězslavem Novákem:

Já se ptám na Jiřího Drahoše. Kde řekl, že chce brzy zavést euro?

Drahoš představuje integrační politiku. Určitě se k tomu vyjadřoval.

Ale kde to řekl?

Z patra vám to takhle neřeknu. Nejsem databáze.

A ta řízená masivní migrační vlna? Kde to řekl?

Jako co vám připadá čistě bruselská politika? Pan Drahoš je přece součástí výzvy vědců, kde se přihlásili k rozdělování a pomáhání utečencům. Bylo to v roce 2015, kdy veškerá mainstreamová média mlčela a zveličovala.

Výzva vědců se přece řízené masivní migrační vlny netýká. Ten obsah je jiný.

Obsah je pomáhat jim.

Ale vy píšete, že Drahoš představuje politiku řízené masivní migrační vlny.

Tak to je představuje celá politika Bruselu.

Vy jste nenapsal příspěvek o Bruselu, ale o Drahošovi.

No protože je to prounijní politik, který představuje hlavní proud. Je to politika Angely Merkel, Macrona. Vám přijde, že je to euroskeptik? Je to symbolika toho, co představuje. Zatímco pan Zeman představuje trochu toho skeptika.

Musíte mít přece nějaký zdroj, když tvrdíte, že pan Drahoš představuje řízenou masivní migrační vlnu.

Je to můj názor. Je prototypem takového politika.

Ke druhému kolu voleb se nechystá čtvrtina voličů neúspěšných kandidátů

Je to váš názor, ale vy v tom příspěvku tvrdíte, že je to názor Jiřího Drahoše.

Ne, ne, ne. Hlásí se do unie? Hlásí. Hlásí se k politice Angely Merkel a Macronovi? Hlásí.

To, že je Jiří Drahoš probruselský politik snad ještě neznamená, že chce řízenou masivní migrační vlnu.

Celou dobu to tady Brusel předvádí.

Prezident Evropské unie (předseda Evropské rady) Donald Tusk poslední dva roky proti masivní migrační vlně protestuje. Vy říkáte, že probruselský politik automaticky prosazuje řízenou masivní migrační vlnu. Tady máte rovnou bruselského politika, který se proti ní staví.

Já zastávám názor spíše nulový.

Nulový názor?

Nula nelegálním imigrantům. Proti kvótám, proti všemu.

Pan Drahoš je také proti kvótám.

Pan Drahoš otáčel názor několikrát během posledních osmi měsíců.

Jak otáčel názor? Můžete to nějak zdokumentovat?

Co se týče migrace, tak v tomto smyslu se vyjádřil asi až šest neděl před volbami. Do té doby zastával jiný názor.

A jaký?

Tak si to můžete dohledat.

Já to nepotřebuju. Vy to tvrdíte.

Je to symbolika. Pan Zeman představuje přesný opak.

Co tedy říkal Jiří Drahoš před tím, než otočil?

Já ty výroky z hlavy nevím. Teď po mě nechtějte, abych vylovil, jak se vyvíjela celá jeho kampaň.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb:

61.9 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 985 547 Miloš Zeman 26.6 %

1 369 601 Jiří Drahoš 10.2 %

526 694 Pavel Fischer 9.2 %

472 643 Michal Horáček 8.8 %

454 949 Marek Hilšer 4.3 %

221 689 Mirek Topolánek 1.2 %

63 348 Jiří Hynek 0.6 %

29 228 Petr Hannig 0.5 %

24 442 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 216 167 hlasů Jiří Drahoš 35 % 138 437 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 514 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 892 hlasů Michal Horáček 11.2 % 58 164 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 39 046 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 260 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 795 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 738 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 868 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 190 236 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 746 hlasů Michal Horáček 10.8 % 63 016 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 895 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 266 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 162 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 987 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 907 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 297 hlasů Miloš Zeman 36.5 % 76 955 hlasů Jiří Drahoš 27.2 % 29 933 hlasů Michal Horáček 10.6 % 28 438 hlasů Marek Hilšer 10 % 26 072 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 868 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 664 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 716 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 443 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 232 712 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 645 hlasů Jiří Drahoš 25.9 % 71 657 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 430 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 313 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 492 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 455 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 443 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 267 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 273 804 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 978 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 456 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 723 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 826 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 162 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 427 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 673 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

