Jak si zařídit voličský průkaz pro volbu prezidenta 2018?

První kolo prezidentských voleb proběhne na 12. a 13. ledna 2018. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé kolo připadne na 26. a 27. ledna 2018. Jako tradičně se jedná o pátky a soboty. Na žádost o voličský průkaz tedy máte ještě čas. Máte tři možnosti - osobně, dopisem nebo elektronicky. Jak tedy na to?

Jak a kdy podat žádost

1. Osobně

Při osobním zažádání o průkaz není nutné vyplňovat žádný formulář. Úředník žádost zapíše se všemi potřebnými údaji, domluvíte se s ním na způsobu předání a tím je vše vyřízeno. Takto požádat lze až do 16 hodin 10. ledna 2018.

2. Doporučeným dopisem

Pro písemné podání žádosti neexistuje žádný předepsaný formulář, dopis musí ale obsahovat úředně ověřený podpis voliče. Ten je možné vyřídit prostřednictvím CzechPointu například na pobočkách České pošty. Na obecní úřad musí dorazit nejpozději sedm dní před volbami, tedy 5. ledna 2018.

3. Elektronicky prostřednictvím datové schránky

V tomto případě platí stejná lhůta jako u doporučeného dopisu. Žádost musí být doručena do 5. ledna 2018.

Jak a kde si průkaz vyzvednout

Voličské průkazy úřady začnou vydávat nejdříve 15 dní před volbami. Průkaz si můžete vyzvednout osobně nebo prostřednictvím zástupce vybaveného plnou mocí s vaším ověřeným podpisem. Další možností je zaslání průkazu poštou na libovolnou adresu. Ta ovšem musí být součástí žádosti.

Pozor - pokud se nakonec rozhodnete volit ve svém okrsku, musíte si s sebou voličský průkaz přinést, protože již byl vyškrtnut z voličského seznamu. Bez průkazu by vám volba nebyla umožněna.

Platí průkaz pro obě kola?

V případě, že výslovně nepožádáte o voličský průkaz pouze na některé kolo volby, bude volební průkaz platný pro obě kola prezidentské volby (obdržíte tedy jeden průkaz pro první kolo a druhý pro druhé kolo).

O průkaz můžete ale požádat i jen pro druhé kolo, a to v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do dvou dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

Mohu volit v zahraničí?

Občané ČR se mohou přímé volby prezidenta v roce 2018 zúčastnit i v zahraničí. V zahraničí se volby konají na zastupitelských úřadech (ovšem pouze na velvyslanectvích nebo generálních konzulátech), jejichž seznam včetně kontaktů najdete zde. Způsob volby se odvíjí od charakteru pobytu, a toho, zda jde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

Pokud jste v zahraničí krátkodobě pobyt a máte trvalé bydliště v České republice, postupujete podobně jako při žádosti o voličský průkaz skrze úřady v Česku.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí musí čeští občané bez trvalého bydliště v ČR požádat zastupitelský úřad o zapsání do zvláštního seznamu voličů. Žádost přitom musí zastupitelský úřad obdržet nejpozději 40 dnů před začátkem voleb, tedy do 3. prosince 2017.

Veškeré podrobnosti o volbě prezidenta v zahraničí najdete ZDE.

Kdo může volit?

Prezidenta republiky může volit každý svéprávný občan starší 18 let. V případě aktuální volby prezidenta České republiky jde o občana, který 18ti let dosáhne alespoň druhý den volby prvního kola, tj. 13. ledna 2018, nebo 27. ledna 2018 v případě druhého kola.

