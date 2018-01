Nově zvolený prezident získá v příštích pěti letech možnost obměnit celou bankovní radu centrální banky podle svého obrazu. A to včetně guvernéra. Jde přitom o jednu z nejdůležitějších pravomocí hlavy státu, která je navíc výlučná. Prezident se tedy při jmenování členů bankovní rady nemusí radit s předsedou vlády.

Jeden z největších favoritů nadcházejícího první kola volby prezidenta Jiří Drahoš je s dosavadním fungováním České národní banky spokojen a podle jeho názoru si během mandátu všech polistopadových prezidentů počínala „relativně rozumně“.

Členy bankovní rady by vybíral tak, aby rada byla pokud možno co nejpestřejší, co se týče ekonomických škol i profesí.

„Můžeme mít různý náhled například na intervence ČNB, ale já bych především dbal na vyvážené složení bankovní rady, a to nejen z praktiků, ale jmenoval bych do ní i lidi z akademického sektoru,“ řekl Drahoš, sám celoživotní vědec a bývalý šéf akademie věd.

V současné bankovní radě přitom zásadně převažují „praktici“. Sedí v ní pouze jediný profesní akademik, a to profesor Oldřich Dědek z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V radě působí ještě druhý profesor Vladimír Tomšík z Vysoké školy ekonomické, ale ten až do svého jmenování členem bankovní rady pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku.

Banka bez vysloužilých politiků

Pavel Fischer během prezidentské debaty odmítl do bankovní rady jmenovat lidi, kteří přicházejí z politiky. Narážel tím zjevně na bývalého premiéra a ministra financí Jiřího Rusnoka, kterého prezident Miloš Zeman před dvěma lety jmenoval guvernérem banky.

„Stávalo se to v minulosti a stalo se to i v nedávné minulosti. Tady je proto třeba hlídat, aby ty přechody mezi vládou a centrální bankou byly naprosto minimální a pokud možno k nim vůbec nedocházelo,“ zdůraznil Fischer, původní profesí diplomat a bývalý velvyslanec ve Francii.

Mirek Topolánek naopak současného guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka pochválil. Lze proto očekávat, že v případě svého zvolení prezidentem by ho v březnu 2020 v jeho funkci potvrdil.

„Pro mě není Jiří Rusnok zklamáním. Tu situaci ustál, vzal si tam své lidi a chová se velmi konzervativně,“ nechal se slyšet Topolánek. Při výměně některých členů by prosazoval, aby do bankovní rady nastoupil minimálně jeden euroskeptik.

„Mandát bude končit například Mojmíru Hamplovi. Za něj bych jmenoval někoho, kdo bude alespoň částečně skeptický k rychlému přijetí eura,“ popsal Mirek Topolánek svou případnou strategii k centrální bance.

Členové bankovní rady ČNB Guvernér Jiří Rusnok do 1. 3. 2020 Viceguvernér Mojmír Hampl do 1. 12. 2018 (druhé období) Viceguvernér Vladimír Tomšík do 1. 12. 2018 (druhé období) Vojtěch Benda do 1. 7. 2022 Oldřich Dědek do 13. 2. 2023 Marek Mora do 13. 2. 2023 Tomáš Nidetzký do 1. 7. 2022

