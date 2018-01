Miloš Zeman

Pravomoci přímo voleného prezidenta by chtěl rozšířit. Loni v říjnu se vyjádřil, že hlava státu by měla mít zákonodárnou iniciativu (možnost předkládat návrhy zákonů a jejich novel) a na některá rozhodnutí, například při udělování státních vyznamenání, by už podle něj neměl být nutný spolupodpis premiéra. Zeman by také ztížil možnost Poslanecké sněmovny přehlasovat prezidentské veto.