Stanická podpora se přeceňuje. ČSSD se nepostaví za konkrétního kandidáta na prezidenta

Chovanec řekl, že otázka prezidenta na nedělním jednání širšího vedení ČSSD v Hradci Králové vůbec nerezonovala. „Necháme to volně, ať se rozhodnou členové sociální demokracie, koho chtějí volit,“ uvedl. Strana proto neuspořádá vnitrostranické referendum, o kterém původně uvažovala a jehož termín několikrát posunula.

Sociální demokracie je podle Chovance v krizi, která vyústila v sedmiprocentní zisk v říjnových volbách do Sněmovny. „Není dnes vůle k tomu stavět se jednolitě za jednoho kandidáta. Nebylo by to rozhodnutí, které by bylo přijato z mého pohledu všemi členy sociální demokracie, bylo by rozporuplné,“ uvedl. Kandidáti se podle něj od stran spíše distancují, podpora se navíc poměrně přeceňuje.

Současný prezident Miloš Zeman je na základě průzkumů zatím favoritem volby, konstatoval Chovanec. „Byl sociálním demokratem a pořád říká, že mu jde o sociální demokracii. Ve své podstatě o tom rozhodnou voliči, jestli by měl pokračovat. Je vážným kandidátem a favoritem té volby,“ řekl Chovanec na adresu Zemana.

