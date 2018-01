Souboj o nerozhodnuté a původní nevoliče vyhrál Zeman, vyplývá z průzkumu

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 383 104 hlasů Miloš Zeman 62.3 % 231 640 hlasů Jiří Drahoš 37.7 % Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Zeman podle agentury získal ve finále hlasy 23 procent nevoličů z prvního kola, jeho rival Drahoš jen 12 procent.

Zatímco Zemana chtělo počátkem týdne podle Medianu volit 30 procent oslovených voličů, v sobotu dopoledne to bylo už 35 procent. Podpora jeho rivala Jiřího Drahoše zůstala na 33 procentech. V Zemanovo vítězství věřily po celý týden tři pětiny dotázaných, v Drahošovo méně než 30 procent.

Rozhodující den prezidentské volby jsme sledovali ONLINE

Zemana volilo podle agentury devět desetin jeho voličů z prvního kola, u Drahoše to byly zhruba čtyři pětiny, což může být důsledek negativní kampaně, uvedl Median. Drahoš získal také hlasy zhruba dvou třetin voličů Michala Horáčka, Pavla Fischera a Marka Hilšera, ale zhruba 20 procent voličů těchto tří kandidátů z prvního kola k finále nepřišlo.

Zeman získal podle průzkumu hlasy 72 procent svých voličů, kteří pro něj hlasovali i ve finále před pěti lety. Podobná byla úspěšnost Drahoše mezi voliči někdejšího Zemanova soupeře Karla Schwarzenberga.

Zeman podle průzkumu dokázal během týdne přilákat ke své volbě především voliče pod 50 let bez maturity (nárůst z 22 procent na 31 procent) a pracující bez rozdílu příjmu (nárůst o sedm procentních bodů). Volila ho zhruba polovina důchodců a nezaměstnaných, zatímco Drahoše jen třetina z nich. Drahoš porazil Zemana mezi lidmi do 50 let s maturitou.

Podívejte se, jak se slavilo vítězství v Zemanově štábu:

Median potvrdil výsledky obdobného průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi, podle něhož Drahoš dostal více protestních hlasů než Zeman. Drahoše si především jako prezidenta podle Medianu přálo 57 procent jeho voličů, přičemž 37 procent jeho voličů si zejména přálo, aby nevyhrál Zeman. U něj byl tento poměr 77:20.

Zeman podle Medianu dostal většinu hlasů voličů ANO, KSČM, SPD i ČSSD, pro Drahoše hlasovali zástupci ostatních sněmovních stran. Staronový prezident získal výrazně vyšší podporu v obcích s vysokým zastoupením pracujících v průmyslu a stavebnictví. Jeho podpora byla také vyšší v obcích, kde je více obyvatel v exekucích. Drahoš měl vyšší zisky v obcích, kde více lidí pracuje ve službách.

Průzkum Medianu se uskutečnil od 22. do 27. ledna, zúčastnilo se ho 1146 respondentů.

