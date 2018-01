Skandální vystoupení, uráží mrtvé. Prezidentští kandidáti kritizují Zemanův proslov k historii

Miloš Zeman v úterý večer v projevu na Pražském hradě u příležitosti zahájení oslav 100 let od založení Československa a 25 let od vzniku České republiky mimo jiné mluvil o československé historii. Řekl, že nekomunističtí ministři, kteří v roce 1948 podali demisi, byli blbí. Někdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček podle něj patřil mezi ty, kteří se v roce 1968 podělali hrůzou. Zeman také uvedl, že pád komunistického režimu v Československu nezpůsobilo disidentské hnutí Charta 77, ale sovětský vůdce Michail Gorbačov.

„Od prezidenta republiky bych při této příležitosti očekával více. Projev mi připadal spíše jako vystoupení sebestředného amatérského historika,“ uvedl Zemanův protikandidát Jiří Drahoš. Poznamenal, že hodnocené události stály stovky životů a perzekuci tisíců lidí. Od prezidenta by proto čekal méně povrchní hodnocení. „Byť bychom si jistě všichni přáli, aby se události v roce 48 a 68 vyvinuly jinak. Kdo nemá odvahu postavit se v diskusi tváří tvář živým politikům, neměl by urážet mrtvé,“ dodal s odkazem na neúčast Zemana v předvolebních debatách.

Ostře se proti projevu ohradil i Pavel Fischer. „Je to skandální a v Evropě naprosto bezprecedentní vystoupení hlavy státu,“ poznamenal. „Prezident, který plive špínu na zlomové momenty v historii naší země, na Pražský hrad už nepatří. Stydím se,“ zdůraznil.

„Nechci, aby prezident české země takhle mluvil a používal výrazy, které by státník neměl mít vůbec ve slovníku,“ podotkl Vratislav Kulhánek. Poznamenal, že 100. výroční vzniku státu by nemělo být součástí jakékoliv kampaně. „Protože je to nadčasová záležitost týkající se nejenom minulých, ale i budoucích generací, které si již nevzpomenou, s kým a proč prezident v roce 2018 vedl svojí soukromou válku,“ uvedl.

Další z kandidátů Petr Hannig ironicky poznamenal, že Zemanův projev je dalším důkazem, že nevede předvolební kampaň. „Právě tak jako je toho důkazem, že celá republika je zahlcena jeho billboardy, celá Praha s kartony na kandelábrech a tak dále,“ poznamenal. Poukázal tak na Zemanův slib, že nepovede kampaň. Billboardy, plakáty či reklamu za něj zaplatili jeho spolupracovníci. „Pan prezident je geniální i v tom, jak nedělá předvolební kampaň v televizi. Ještě zítra (ve čtvrtek), místo účasti na předvolební debatě na ČT, nebude dělat kampaň v televizi Barrandov,“ dodal ironicky Hannig.

Podle Mirka Topolánka nepůsobí dobře, když prezident zahajuje oslavy projevem plným vulgarismů. Poznamenal, že slova o Dubčekovi, kterého Slováci považují za jednoho ze svých největších státníků, lze považovat za urážku sousedů. Projev hodnotí jako zbytečně negativistický. „Vykresloval nás jako hlupáky a zbabělce. S takovým hodnocením naprosto nesouhlasím,“ dodal.

Jiří Hynek uvedl, že by takový slovník a srovnání nikdy nepoužil. „Nechci hodnotit, zda to je či není kampaň před volbami, podobné historické exkurzy a hodnocení mohou být zajímavé momenty pro debatu, nepatří ale podle mne do prezidentského projevu,“ dodal.

