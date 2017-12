„Aktuálně máme na prezidenty vsazeno 28 milionů korun. Tyto sázky jsme přijali na 40 tisíc tiketů. To už překonalo první přímou prezidentskou volbu a vyhrocený duel Zeman - (Karel) Schwarzenberg. Nejvyšší sázka zatím padla na konci listopadu na zvolení (textaře a podnikatele) Michala Horáčka za 300 tisíc korun v kurzu 14:1,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Firma podle něj přijala i 28 tiketů se sázkou vyšší než 100 tisíc korun. Nejvíce tiketů jde zatím na vítězství Zemana, následují Drahoš, Horáček a bývalý premiér Mirek Topolánek.

Horáček s Topolánkem zůstávají přibližně na stejné úrovni s podobnými kurzy jako před dvěma týdny. Ostatní kandidáti s výjimkou bývalého velvyslance ve Francii Pavla Fischera spíše oslabují. Fischer se v pomyslné tabulce dostal na páté místo před někdejšího šéfa mladoboleslavské Škody Auto Vratislava Kulhánka. Největším outsiderem zůstává hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, který má ve Fortuně kurz 675:1.

„Každá sázka ale skýtá prostor prostor pro překvapení. Vzpomeňme si na výsledek volby prezidenta USA, kde byla kurzová dominance Hillary Clintonové ještě mnohem výraznější, než je ta současná Miloše Zemana. A pro skupinu sázkařů skončila víra v Donalda Trumpa velkými výhrami,“ doplnil Hadrava. Podobně neúspěšní byli bookmakeři také při červnovém referendu Velké Británie o vystoupení z EU.

Fortuna zatím podle mluvčího Petra Šraina přijala sázky za 30 milionů korun. „Dá se očekávat, že během Vánoc zájem sázkařů trochu opadne, a to pravé volební šílenství propukne po Novém roce,“ uvedl Šrain. První kolo prezidentských voleb bude 12. a 13. ledna. Případné druhé kolo se uskuteční o dva týdny později. „Na to, že by byl prezident zvolen už v prvním kole, si zatím v kurzu 10:1 vsadilo 22 lidí. Z jednotlivých kandidátů jde polovina sázek na Zemana, na Drahoše čtvrtina, na Topolánka desetina,“ dodal Šrain.

Fortuna zatím přijala nejvyšší sázku. Jeden ze sázkařů dal půl milionu na vítězství Drahoše. V případě úspěchu by bral téměř 1,4 milionu korun. Další zajímavý tiket přijala Fortuna v červenci. Klient vsadil 25 tisíc korun na vítězství Topolánka. Tehdy měl kurz 225:1. Topolánek ohlásil svou kandidaturu až v listopadu.

„Náběry u Chance dosáhly pět milionů korun, z toho dva miliony jdou na Zemana,“ dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

U Sazky se dá sázet i na to, která dvojice postoupí do druhého kola. Nejpravděpodobnější je podle bookmakerů duel Zeman - Drahoš (1,29:1), následují dvojice Zeman - Topolánek (5,5:1), Zeman - Horáček (7:1) a Drahoš - Topolánek (18:1).

Sázky u Fortuny, Tipsportu a Chance zatím dosáhly v souhrnu 63 milionů korun. Podíl těchto tří firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek se přiblížil 70 milionům korun. Rekordní politickou událostí z hlediska objemu sázek byly nedávné sněmovní volby s odhadovanou částkou 105 milionů korun.

