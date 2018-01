Porážka Zemana by byla dobrým dnem pro Česko i Evropu, píše německý tisk

Süddeutsche Zeitung v souvislosti s volbami píše i o spojenectví Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, kterého Zeman navzdory podezření z podvodu prosazuje za ministerského předsedu, aby si sám zajistil moc. Bavorský list takový postup považuje za prolomení tabu v rámci Evropské unie.

Jak Zeman, tak Babiš mají podle deníku „flexibilní vztah“ k právnímu státu, což je ale polovině Čechů srdečně jedno. Pro druhou polovinu Čechů je k dispozici přesvědčivý prezidentský protikandidát Jiří Drahoš, který odmítá populismus a vystupuje jasně proevropsky. „Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den - pro Česko a pro Evropu,“ míní Süddeutsche Zeitung.

Server magazínu Spiegel svůj článek nazval „Nejhorší volba“ a připomíná v něm mimo jiné řadu Zemanových kontroverzních výroků, ať už směřovaly na adresu novinářů, abstinentů nebo muslimů. „Když chce český prezident Miloš Zeman vtipkovat, je to často mimo - pak působí, jakoby se už neovládal. Ale mnoho z toho, co třiasedmdesátiletý politik říká, je vědomá hra se záští nebo záměrná provokace,“ míní Spiegel.

Magazín Zemana charakterizuje jako favorita v prvním kole prezidentského hlasování, ve druhém kole by to ale mohl mít těžké, protože jeho osobnost a vystupování Čechy v posledních letech rozdělily - „zhruba polovina voličů ho v žádném případě nechce znovu vidět v úřadu“. Za Zemanova největšího soupeře i Spiegel označuje Drahoše, kterého vnímá jako do značné míry protiklad současného prezidenta.

Českým prezidentským volbám se věnuje i rozhlasová a televizní stanice MDR, podle níž Zeman rád provokuje a je mu předhazováno, že rozděluje společnost svými proruskými a pročínskými názory. MDR se zmiňuje i o zdravotním stavu politika, který podle něj někdy působí nepřítomně. O politicky nejistých časech v Česku zase píše list Schwäbische Zeitung, podle něhož je Zeman některými vnímán jako český Trump.

Denník N: Zeman a Babiš se potřebují navzájem

„Zeman potřebuje podporu Babiše, aby mohl být znovuzvolen, a Babiš potřebuje podporu Zemana, aby mohl být premiérem, byť i bez důvěry parlamentu. Oba zatím potřebují podporu komunistů a krajní pravice a jsou ochotni za ni platit tím, že extremistům zleva a zprava zajistí podíl na moci,“ uvedl slovenský list Denník N.

Podle listu Česko ovládá zmiňované účelové spojenectví lidí, které spojuje autoritářská mentalita, bezzásadovost, strach ze svobody, odmítání demokratických hodnot a principů právního státu.

„Prezidentské volby dávají českým občanům šanci odstranit alespoň jeden článek tohoto antidemokratického spojenectví a přetnout ho ještě předtím, než se definitivně upevní, začne dusit demokracii a uvrhne jejich zemi do hluboké černé díry, ze které by se pak dostávali ven velmi dlouho a bolestivě,“ soudí list.

