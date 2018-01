Ve volební místnosti v pražských Lužinách, kam přišel volit prezident Miloš Zeman, se do půl těla vysvlékla žena, a vrhla se směrem k prezidentovi. Proti ženě zakročila ochranka, Zeman z místnosti podporován ochránci odešel. Po několika minutách se prezident vrátil. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže.

Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu. Viditelně otřeseného Zemana odvedla z místnosti dvojice členů ochranky.

V prezidentských volbách kandidují vedle Zemana Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Všech devět uchazečů o Hrad bude mezi dnešními voliči, stejně jako bývalý prezident Václav Klaus nebo šéfové parlamentních stran.

Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14 866 okrscích okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.

