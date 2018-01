Hilšer: Zeman nás vzdálí západním demokraciím

Co čeká Českou republiku v příštích pěti letech?

Je otázka, jak bude po volbách vypadat spojení pana Zemana a pana Babiše. Miloš Zeman už několikrát prokázal, že je poměrně nevyzpytatelný politik. Bude to jeho druhé volební období, takže už mu vlastně o nic nejde. Rozhodně si nemyslím, že by nastal nějaký obrat ve vztahu k Rusku. Už kvůli tomu, že Miloše Zemana obklopují určití lidé, bude nadále legitimizovat autoritářské a totalitní režimy. To nás bude vzdalovat demokratickým zemím v Evropě, a to rozhodně není dobře. Budeme muset reagovat na spoustu výzev v rámci evropského integračního procesu i globalizace. A Miloš Zeman není někdo, kdo by tomu dokázal dát nějaký impuls. Je to chřadnoucí člověk. Je otázka, jak na tom bude se svým zdravotním stavem za dva nebo tři roky.

Jak hodnotíte celou prezidentskou kampaň?

Myslím, že hodně lidí v prvním kole volilo podle kalkulu, že Jiří Drahoš by mohl porazit Miloše Zemana. Nevolili podle srdce a svého přesvědčení, a to si myslím, že je někdy špatné. Každá soutěž má vítěze a poraženého, člověk to musí respektovat, ale poražený by neměl sklonit hlavu, naopak ji vztyčit a jít dál. Jedno španělské přísloví říká: Porážka za porážkou, až dosáhnete vítězství.

Mohl jste vy sám udělat mezi prvním a druhým kolem pro Jiřího Drahoše něco víc?

Rozhodně jsem neodjel po prvním kole nikam na dovolenou. Rozhodl jsem se něco udělat, protože jsem byl přesvědčen, že pan Drahoš bude posunem k lepšímu, pokud bude zvolen. V tomto ohledu mám čisté svědomí.

Co byste panu Drahošovi teď doporučil? Měl by se dál politicky angažovat?

Každý z nás kandidátů je v jiné životní fázi, takže i podle toho se budeme rozhodovat. Něco jiného je kandidovat na prezidenta a něco jiného je pak vstoupit do té aktivní parlamentní politiky, která vyžaduje drobnou politickou práci, určitou rutinu. Je otázka, jestli to pro pana Drahoše bude nějakým způsobem přijatelné. Kdybych to měl hodnotit podle sebe, tak v necelých sedmdesáti letech bych se v případě pana Drahoše už raději věnoval odpočinku a rodině.

Jak hodnotíte vliv dezinformací v celé prezidentské kampani? Mohlo to rozhodnout volby?

Ano, to vyvolávání strachu okolo migrace bylo naprosto záměrně cíleno, aby se v lidech vyvolal strach. Podle mého názoru to bylo úplně zbytečné. Česká republika není tímto nebezpečím v současné době žádným způsobem ohrožena. Ta protistrana toho ale přesto využila a voliči se pak rozhodovali možná spíše na základě emocí než racionálních argumentů.

O vaši politickou budoucnost je velký zájem. Vy sám jste nějakou další kandidaturu předem neodmítl. Půjdete na podzim do senátních voleb?

Vítězství Miloše Zemana je pro mě rozhodně impulsem k tomu, abych pokračoval dál. Považuji se spíše za zástupce progresivního demokratického proudu a přeju si kultivaci občanské společnosti. Nechci to vzdávat a půjdu dál.

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 383 104 hlasů Miloš Zeman 62.3 % 231 640 hlasů Jiří Drahoš 37.7 % Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

