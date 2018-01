Inzerátem proti Drahošovi přibyla do kampaně agresivita, shodují se odborníci

Inzerát s heslem „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ a výzvou k volbě Zemana zadala v Deníku a Právu firma Euro - Agency. Konzultant pro politický marketing Martin Joachymstál ohodnotil reklamu, pod níž je podepsán také Spolek přátel Miloše Zemana, jako „velmi ostrou a útočnou“. „S druhým kolem přišel na scénu vyhraněný a útočný Miloš Zeman, který tentokrát hraje vabank. Velmi dobře si uvědomuje, že tečkou za jeho prezidentstvím může být volební prohra,“ uvedl expert.

Předseda Institutu politického marketingu (IPM) Karel Komínek dodal, že reklama má za cíl mobilizovat Zemanovi příznivce a lidi, kteří zvažují jeho podporu nebo neúčast ve volbách. Oba odborníci se shodli, že jméno Drahoše bylo spojeno s migrací kvůli negativním emocím, které toto téma v české společnosti vyvolává. Podle Joachymstála bude Zeman o migraci mluvit i nadále.

Experti hodnotili také grafické provedení inzerátu. Velmi jednoduchá, na první pohled amatérská práce podle nich není podstatná. „Je potřeba si uvědomit, jaké jsou nejsilnější zbraně Miloše Zemana - lidovost, jeho voliči často říkají, že „je náš“,“ poznamenal Komínek. „Trochu zarážející je ovšem použití 5 let staré fotografie, čímž Hrad dále vzbuzuje otázky ohledně zdravotního stavu prezidenta,“ dodal.

Prezidentští kandidáti se v nadcházejících dnech poprvé přímo střetnou v televizních debatách. V nich Drahoš podle expertů potřebuje udržet krok se zkušeným řečníkem Zemanem. „Tipuji, že se z jeho strany dočkáme i jasných vyjádření a vyhraněnějších postojů, kterým se před prvním kolem vyhýbal,“ míní Joachymstál.

Zadavatelem nové Zemanovy kampaně proti Drahošovi je firma Euro-Agency Miroslava Schöna, člena představenstva Mountfieldu, který před rokem koupila čínská Eurasia Development Group. pic.twitter.com/ucPF2XNJkX — Jan Novotny (@JanNovotny) 17. ledna 2018

O vítězi prezidentských voleb může rozhodnout také schopnost čelit účelově šířeným nepravdivým informacím. „Je potřeba očekávat, že množství a závažnost dezinformací bude přibývat s blížícími se volbami,“ očekává Komínek. Nepodložené zprávy se šíří o obou kandidátech. U Zemana se obvykle týkají jeho zdraví. V případě Drahoše se objevuje několik témat, mimo jiné i jeho postoj k migraci, na nějž odkazuje i dnešní inzerát. „Kandidáti musí tyto aktivity pečlivě monitorovat a s těmi potenciálně nebezpečnými bojovat. Jinak hrozí, že by mohly nabrat na síle a mít reálný poškozující vliv,“ podotkl Joachymstál.

Nejznatelnější rozdíl mezi kandidáty vidí experti v jejich veřejném působení. „Důstojné vystupování a jistá noblesa je základem značky Jiřího Drahoše a největší rozdíl oproti Miloši Zemanovi,“ uvedl Komínek.

Zatímco Drahošovi by v konečné fázi prezidentského boje mohla uškodit jeho nevýraznost, Zeman by mohl u voličů narazit neuváženými výpady proti soupeři. „Pokud Zemanův tým útoky přežene, může obrátit pozornost nerozhodnutých voličů na Drahoše, který bude vnímán jako oběť,“ odhadl Komínek. Podle Joachymstála by se útoky Zemanovi mohly vrátit jako bumerang a ve výsledku ho připravit o důležitá procenta.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb:

61.9 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 38.6 %

1 985 547 Miloš Zeman 26.6 %

1 369 601 Jiří Drahoš 10.2 %

526 694 Pavel Fischer 9.2 %

472 643 Michal Horáček 8.8 %

454 949 Marek Hilšer 4.3 %

221 689 Mirek Topolánek 1.2 %

63 348 Jiří Hynek 0.6 %

29 228 Petr Hannig 0.5 %

24 442 Vratislav Kulhánek

× Hlavní město Praha 67.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 216 167 hlasů Jiří Drahoš 35 % 138 437 hlasů Miloš Zeman 22.4 % 83 514 hlasů Pavel Fischer 13.5 % 68 892 hlasů Michal Horáček 11.2 % 58 164 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 39 046 hlasů Mirek Topolánek 6.3 % 7 260 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 795 hlasů Petr Hannig 0.5 % 2 738 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Středočeský kraj 64.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 226 868 hlasů Miloš Zeman 34.2 % 190 236 hlasů Jiří Drahoš 28.6 % 71 746 hlasů Michal Horáček 10.8 % 63 016 hlasů Marek Hilšer 9.5 % 62 895 hlasů Pavel Fischer 9.5 % 32 266 hlasů Mirek Topolánek 4.9 % 9 162 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 3 987 hlasů Petr Hannig 0.6 % 3 907 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Jihočeský kraj 63.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 121 837 hlasů Miloš Zeman 37.8 % 85 584 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 33 046 hlasů Pavel Fischer 10.3 % 30 281 hlasů Marek Hilšer 9.4 % 30 053 hlasů Michal Horáček 9.3 % 12 696 hlasů Mirek Topolánek 3.9 % 4 184 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 2 714 hlasů Vratislav Kulhánek 0.8 % 1 900 hlasů Petr Hannig 0.6 % Plzeňský kraj 61.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 402 hlasů Miloš Zeman 41.5 % 69 699 hlasů Jiří Drahoš 25.1 % 26 627 hlasů Michal Horáček 9.6 % 24 503 hlasů Marek Hilšer 8.8 % 23 947 hlasů Pavel Fischer 8.6 % 11 400 hlasů Mirek Topolánek 4.1 % 3 478 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 791 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 302 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Karlovarský kraj 52.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 53 562 hlasů Miloš Zeman 43.9 % 30 154 hlasů Jiří Drahoš 24.7 % 12 835 hlasů Michal Horáček 10.5 % 10 473 hlasů Marek Hilšer 8.6 % 8 116 hlasů Pavel Fischer 6.7 % 4 288 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 1 385 hlasů Jiří Hynek 1.1 % 714 hlasů Petr Hannig 0.6 % 495 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Ústecký kraj 52.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 160 631 hlasů Miloš Zeman 47.1 % 72 923 hlasů Jiří Drahoš 21.4 % 37 040 hlasů Michal Horáček 10.9 % 30 746 hlasů Marek Hilšer 9 % 20 181 hlasů Pavel Fischer 5.9 % 11 901 hlasů Mirek Topolánek 3.5 % 4 219 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 2 024 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 408 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Liberecký kraj 60.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 300 hlasů Miloš Zeman 36.4 % 56 439 hlasů Jiří Drahoš 26.6 % 24 265 hlasů Michal Horáček 11.4 % 21 115 hlasů Marek Hilšer 9.9 % 18 573 hlasů Pavel Fischer 8.7 % 9 305 hlasů Mirek Topolánek 4.4 % 2 881 hlasů Jiří Hynek 1.4 % 1 420 hlasů Petr Hannig 0.7 % 1 272 hlasů Vratislav Kulhánek 0.6 % Královéhradecký kraj 64.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 297 hlasů Miloš Zeman 36.5 % 76 955 hlasů Jiří Drahoš 27.2 % 29 933 hlasů Michal Horáček 10.6 % 28 438 hlasů Marek Hilšer 10 % 26 072 hlasů Pavel Fischer 9.2 % 11 868 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 664 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 716 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 443 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Pardubický kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 103 885 hlasů Miloš Zeman 39.1 % 70 124 hlasů Jiří Drahoš 26.4 % 26 162 hlasů Pavel Fischer 9.9 % 24 993 hlasů Michal Horáček 9.4 % 24 486 hlasů Marek Hilšer 9.2 % 9 831 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 275 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 636 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 123 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Kraj Vysočina 67 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 115 551 hlasů Miloš Zeman 42.2 % 67 161 hlasů Jiří Drahoš 24.5 % 32 319 hlasů Pavel Fischer 11.8 % 24 638 hlasů Marek Hilšer 9 % 19 214 hlasů Michal Horáček 7 % 8 713 hlasů Mirek Topolánek 3.2 % 3 280 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 589 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 242 hlasů Vratislav Kulhánek 0.5 % Jihomoravský kraj 62.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 232 712 hlasů Miloš Zeman 39.4 % 152 645 hlasů Jiří Drahoš 25.9 % 71 657 hlasů Pavel Fischer 12.1 % 48 430 hlasů Marek Hilšer 8.2 % 46 313 hlasů Michal Horáček 7.8 % 25 492 hlasů Mirek Topolánek 4.3 % 7 455 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 3 443 hlasů Petr Hannig 0.6 % 2 267 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Olomoucký kraj 60.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 139 192 hlasů Miloš Zeman 45.2 % 69 852 hlasů Jiří Drahoš 22.7 % 32 369 hlasů Pavel Fischer 10.5 % 25 058 hlasů Marek Hilšer 8.1 % 23 427 hlasů Michal Horáček 7.6 % 11 394 hlasů Mirek Topolánek 3.7 % 3 761 hlasů Jiří Hynek 1.2 % 1 847 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 351 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Zlínský kraj 63.7 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 122 138 hlasů Miloš Zeman 40.5 % 72 048 hlasů Jiří Drahoš 23.9 % 40 831 hlasů Pavel Fischer 13.6 % 25 470 hlasů Marek Hilšer 8.5 % 21 297 hlasů Michal Horáček 7.1 % 12 765 hlasů Mirek Topolánek 4.2 % 3 788 hlasů Jiří Hynek 1.3 % 1 675 hlasů Petr Hannig 0.6 % 1 202 hlasů Vratislav Kulhánek 0.4 % Moravskoslezský kraj 56.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 273 804 hlasů Miloš Zeman 49.2 % 133 978 hlasů Jiří Drahoš 24.1 % 44 456 hlasů Pavel Fischer 8 % 38 723 hlasů Marek Hilšer 7 % 34 826 hlasů Michal Horáček 6.3 % 20 162 hlasů Mirek Topolánek 3.6 % 5 427 hlasů Jiří Hynek 1 % 2 673 hlasů Petr Hannig 0.5 % 1 937 hlasů Vratislav Kulhánek 0.3 %

